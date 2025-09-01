Inscrições para vestibular da Unicamp terminam nesta segunda-feira, 1

Termina nesta segunda-feira, 1º, o prazo para inscrição no vestibular 2026 da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas). O cadastro deve ser feito no site da Comvest até as 23h59, com taxa de R$ 221 e pagamento até 8 de setembro.

Na edição anterior, medicina liderou a concorrência, com 266 candidatos por vaga. Em seguida, vieram ciência da computação (73 c/v), engenharia da computação (42 c/v) e tecnologia em análise e desenvolvimento de sistemas (22 c/v).

Neste ano, as carreiras com mais vagas são administração (180), física e matemática (155), engenharia mecânica (140) e medicina (110). A primeira fase será em 26 de outubro, e a segunda nos dias 30 de novembro e 1º de dezembro.

A principal mudança é a redução de 20 para 18 questões no segundo dia da segunda fase. Podem se inscrever candidatos que já concluíram ou concluirão o ensino médio até o fim de 2025, além de portadores de diploma superior.

Neste ano, 9.404 candidatos receberam isenção da taxa, válida também para a modalidade Enem–Unicamp. O benefício exige inscrição com código enviado por e-mail.

Programas de inclusão e cotas

Estudantes de escolas públicas podem optar pelo PAAIS (Programa de Ação Afirmativa e Inclusão Social), que concede bônus de 20 a 60 pontos nas notas. O benefício não se aplica a quem cursou parte do ensino fundamental ou médio em escolas particulares, mesmo com bolsa.

Os candidatos que aderirem ao PAAIS e/ou às cotas étnico-raciais também terão inscrição automática, sem custo, na modalidade Enem–Unicamp 2026.

Locais e cronograma de provas

O vestibular será aplicado em 31 cidades de São Paulo e em seis capitais: Belo Horizonte, Brasília, Curitiba, Fortaleza, Recife e Salvador.

As provas de habilidades específicas de música acontecem de 15 a 30 de setembro. Já as de artes visuais, cênicas e dança, de 3 a 5 de dezembro.

O resultado da primeira chamada sai em 23 de janeiro de 2026, com matrícula virtual nos dias 26 e 27 do mesmo mês. Estão previstas oito chamadas ao todo.