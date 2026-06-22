Uber muda regras do Black e Comfort; veja quais carros deixam as categorias

A Uber anunciou mudanças nas regras para veículos das categorias Black e Comfort no Brasil. As novas exigências entram em vigor em 11 de janeiro de 2027 e incluem alterações nos anos mínimos de fabricação, além da exclusão de diversos modelos das categorias premium da plataforma.

Segundo a empresa, a revisão foi baseada em pesquisas com usuários e em análises sobre a evolução do mercado automotivo.

"Os veículos da nova lista foram determinados com base em aspectos apontados pelos usuários como importantes para a decisão na hora de pedir viagens nas categorias Comfort e Black", informou a Uber.

O que muda no Uber Black?

A partir de 2027, alguns modelos passarão a exigir anos de fabricação mais recentes para novos cadastramentos.

Entre eles estão o Honda City, que passará a ser aceito apenas a partir de modelos 2023, o BYD Dolphin, que exigirá ano-modelo 2024, e os modelos Volkswagen Virtus e Peugeot 2008, que precisarão ser de 2025 em diante.

Além disso, nove veículos deixarão de ser aceitos na categoria Black independentemente do ano de fabricação:

Citroën C4 Cactus

Citroën C4 Lounge

Renault Duster

Chery Arrizo 5

Chevrolet Cruze

Hyundai Ioniq

Toyota Prius

Audi A3

Volkswagen Nivus

A retirada desses modelos ocorrerá em 11 de janeiro de 2027.

O Volkswagen Virtus seguirá um cronograma diferente e deixará a categoria em 5 de julho de 2027.

Já o BYD Dolphin poderá ser cadastrado na categoria Black até 31 de dezembro de 2026 e continuará apto a operar até 31 de dezembro de 2027.

Para atuar no Uber Black, os motoristas também precisam ter realizado mais de 100 viagens na plataforma e manter nota mínima de 4,85.

O que muda no Uber Comfort?

Na categoria Comfort, alguns veículos passarão a exigir fabricação mais recente.

Entre eles estão o Toyota Etios Sedan e o Chevrolet Cobalt, que deverão ser modelos a partir de 2018 ou 2019, dependendo da cidade.

As exigências variam conforme o município e o modelo do veículo.

Além disso, os seguintes carros deixarão de ser aceitos na categoria Comfort a partir de 11 de janeiro de 2027:

Fiat Argo

Volkswagen Polo

Volkswagen Voyage

Chevrolet Joy Plus

Chevrolet Prisma

Toyota Yaris

Peugeot 208

Renault Zoe

Kia Rio

JAC J3 Turin

JAC iEV40

Os requisitos para motoristas permanecem. É necessário ter mais de 100 viagens realizadas na plataforma.

A nota mínima exigida é de 4,85 em Brasília, Curitiba, Porto Alegre, Joinville, Londrina e Caxias do Sul. Nas demais cidades, a exigência é de 4,80.