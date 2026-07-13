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Futura, Quaest e Poderdata: quais serão as próximas pesquisas eleitorais?

Segundo registros no sistema do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ao menos 46 levantamentos devem ser divulgados até o próximo sábado, 18

Eleições 2026: Pesquisas medirão decisão do eleitorado brasileiro (TSE/Reprodução)

Eleições 2026: Pesquisas medirão decisão do eleitorado brasileiro (TSE/Reprodução)

Letícia Cassiano
Letícia Cassiano

Colaboradora

Publicado em 13 de julho de 2026 às 14h58.

A nova semana será marcada pela divulgação de três pesquisas de intenção de voto da disputa presidencial e diversos levantamentos de estados brasileiros para os cargos de governador e senador.

Segundo registros no sistema do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ao menos 46 levantamentos devem ser divulgados até o próximo sábado, 18.

As três pesquisas eleitorais que testarão os nomes que devem disputar a presidência da República com abrangência nacional serão dos institutos Futura, Quaest e Poderdata.

Os resultados da pesquisa Futura devem ser divulgados na terça-feira, 14. Já na quarta, 15, é a vez da Quaest. Por fim, o instituto Poderdata deve publicar seu levantamento na quinta, 16.

Nos levantamentos estaduais, os institutos Real Time Big Data e Veritá são alguns que divulgarão pesquisas sobre diversos estados brasileiros.

O TSE obriga as entidades e empresas que realizarem levantamentos de opinião pública relativos às eleições e candidatos a cadastrarem os estudos junto à Justiça Eleitoral.

Segundo a Lei das Eleições, a divulgação de pesquisa sem o prévio registro das informações sujeita os responsáveis a multa no valor de 50 mil a 100 mil UFIRs (Unidade Fiscal de Referência).

Já a divulgação de pesquisa fraudulenta constitui crime, punível com detenção de seis meses a um ano e multa no valor de 50 mil a 100 mil UFIRs.

O registro de pesquisas eleitorais, contudo, não implica obrigatoriedade de divulgação de seus resultados, de acordo com a Resolução n.º 23.676/2021.

Com isso, um instituto ou empresa pode realizar o levantamento, mas não necessariamente divulgá-lo ao público.

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