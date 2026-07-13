Pix na CPTM: linhas 11, 12 e 13 passam a aceitar pix como pagamento

A Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) ampliou o pagamento de tarifas por Pix para todas as estações das linhas 11-Coral, 12-Safira e 13-Jade.

A nova modalidade começou a funcionar nesta segunda-feira (13) e permite que passageiros paguem a passagem usando apenas o celular.

Com a mudança, o usuário pode comprar o bilhete diretamente nas bilheterias ou máquinas de autoatendimento das estações utilizando o Pix como forma de pagamento. A tarifa é a mesma dos demais meios disponíveis e não há cobrança adicional pelo uso da modalidade.

O pagamento é feito por meio da leitura de um QR Code, gerado no momento da compra. O passageiro realiza a transferência pelo aplicativo do banco e, após a confirmação, recebe o bilhete para acesso às plataformas.

Além do Pix, a CPTM continua aceitando outras formas de pagamento, como dinheiro, cartões de débito e crédito, conforme a disponibilidade de cada equipamento ou estação.

A ampliação da modalidade busca facilitar o acesso ao transporte público, principalmente para passageiros que não utilizam cartões de transporte ou que preferem fazer pagamentos digitais.

Segundo a CPTM, a implantação do Pix faz parte da modernização dos meios de pagamento oferecidos aos usuários do sistema ferroviário paulista.

Pix na CPTM: quais linhas aceitam?

Com a expansão do serviço, todas as estações das seguintes linhas passaram a oferecer pagamento por Pix:

Linha 11-Coral : atende municípios como São Paulo, Poá, Ferraz de Vasconcelos, Suzano e Mogi das Cruzes;

: atende municípios como São Paulo, Poá, Ferraz de Vasconcelos, Suzano e Mogi das Cruzes; Linha 12-Safira : liga o Brás, na capital paulista, a Itaquaquecetuba e Poá;

: liga o Brás, na capital paulista, a Itaquaquecetuba e Poá; Linha 13-Jade: conecta São Paulo ao Aeroporto Internacional de Guarulhos.

Antes da ampliação para as linhas 11-Coral, 12-Safira e 13-Jade, o pagamento via Pix já estava em fase de expansão na CPTM. A modalidade começou em um projeto-piloto com dez estações e, posteriormente, foi disponibilizada em todas as estações da Linha 10-Turquesa.

A CPTM tem, atualmente, sete linhas ferroviárias metropolitanas e atende passageiros da Região Metropolitana de São Paulo, com integração ao sistema de transporte público estadual.

A tarifa é definida pelo Governo do Estado de São Paulo, e o valor cobrado segue a política tarifária do transporte metropolitano, podendo sofrer alterações conforme decisões do governo estadual.

Gratuidade na CPTM: quem tem direito?

Alguns grupos de passageiros têm direito à gratuidade ou a benefícios tarifários no transporte ferroviário paulista.

Entre eles estão:

idosos com 60 anos ou mais , conforme regras estabelecidas para o transporte público metropolitano;

, conforme regras estabelecidas para o transporte público metropolitano; pessoas com deficiência , que podem ter direito ao benefício mediante cadastro e comprovação dos critérios exigidos;

, que podem ter direito ao benefício mediante cadastro e comprovação dos critérios exigidos; estudantes , que podem ter acesso à meia tarifa ou gratuidade dependendo das regras do benefício concedido;

, que podem ter acesso à meia tarifa ou gratuidade dependendo das regras do benefício concedido; crianças, conforme critérios de idade definidos para o transporte público.

Além desses grupos, outros benefícios podem ser aplicados por meio de programas específicos do Governo de São Paulo.

A gratuidade ou desconto não depende do meio de pagamento escolhido. Ou seja, passageiros que têm direito ao benefício continuam podendo utilizar as regras de isenção ou redução tarifária independentemente de pagarem com Pix, cartão ou outro método disponível.