Pix na CPTM: linhas 11, 12 e 13 passam a aceitar pix como pagamento

Três linhas da CTPM ganharam opção de pagamento das tarifas por Pix. (Imagem gerada por IA)
Colaboradora
Publicado em 13 de julho de 2026 às 15h03.
A Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) ampliou o pagamento de tarifas por Pix para todas as estações das linhas 11-Coral, 12-Safira e 13-Jade.
A nova modalidade começou a funcionar nesta segunda-feira (13) e permite que passageiros paguem a passagem usando apenas o celular.
Com a mudança, o usuário pode comprar o bilhete diretamente nas bilheterias ou máquinas de autoatendimento das estações utilizando o Pix como forma de pagamento. A tarifa é a mesma dos demais meios disponíveis e não há cobrança adicional pelo uso da modalidade.
O pagamento é feito por meio da leitura de um QR Code, gerado no momento da compra. O passageiro realiza a transferência pelo aplicativo do banco e, após a confirmação, recebe o bilhete para acesso às plataformas.
Além do Pix, a CPTM continua aceitando outras formas de pagamento, como dinheiro, cartões de débito e crédito, conforme a disponibilidade de cada equipamento ou estação.
A ampliação da modalidade busca facilitar o acesso ao transporte público, principalmente para passageiros que não utilizam cartões de transporte ou que preferem fazer pagamentos digitais.
Segundo a CPTM, a implantação do Pix faz parte da modernização dos meios de pagamento oferecidos aos usuários do sistema ferroviário paulista.
Com a expansão do serviço, todas as estações das seguintes linhas passaram a oferecer pagamento por Pix:
Antes da ampliação para as linhas 11-Coral, 12-Safira e 13-Jade, o pagamento via Pix já estava em fase de expansão na CPTM. A modalidade começou em um projeto-piloto com dez estações e, posteriormente, foi disponibilizada em todas as estações da Linha 10-Turquesa.
A CPTM tem, atualmente, sete linhas ferroviárias metropolitanas e atende passageiros da Região Metropolitana de São Paulo, com integração ao sistema de transporte público estadual.
A tarifa é definida pelo Governo do Estado de São Paulo, e o valor cobrado segue a política tarifária do transporte metropolitano, podendo sofrer alterações conforme decisões do governo estadual.
Alguns grupos de passageiros têm direito à gratuidade ou a benefícios tarifários no transporte ferroviário paulista.
Entre eles estão:
Além desses grupos, outros benefícios podem ser aplicados por meio de programas específicos do Governo de São Paulo.
A gratuidade ou desconto não depende do meio de pagamento escolhido. Ou seja, passageiros que têm direito ao benefício continuam podendo utilizar as regras de isenção ou redução tarifária independentemente de pagarem com Pix, cartão ou outro método disponível.