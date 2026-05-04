Volkswagen anuncia recall de cinco modelos; veja lista

A Volkswagen anunciou nesta segunda-feira um recall que envolve cinco modelos de sua gama produzidos entre 2020 e 2025. Segundo a montadora, a convocação abrange 117.798 veículos dos modelos Polo, Virtus, Nivus, T‑Cross e Tera comercializados em todo o Brasil.

De acordo com a empresa, o problema está relacionado ao instrumento combinado, componente responsável por concentrar e exibir diversas informações do veículo no painel. A peça pode apresentar falha de funcionamento em razão de um erro de software. Ainda segundo a Volkswagen, durante a partida do automóvel o sistema pode ter um comportamento não esperado, deixando de funcionar após o acionamento.

A montadora informou que o defeito não está em conformidade com a legislação vigente e pode aumentar o risco de acidentes, com possibilidade de danos físicos aos ocupantes do veículo e a terceiros.

Todos os veículos incluídos no recall passarão por inspeção e, se necessário, terão o software do instrumento combinado atualizado. O tempo estimado para o procedimento é de até duas horas e o serviço será realizado gratuitamente.

Cartas com orientações

A Volkswagen comunicou que os proprietários dos veículos envolvidos receberão cartas com as orientações para a realização do atendimento em uma concessionária autorizada. O início dos serviços está previsto para o próximo dia 11, uma segunda‑feira.

A empresa divulgou a lista dos modelos afetados, com numeração de chassis não sequencial:

Veículos envolvidos no recall da Volkswagen

Polo : ano/modelo de 2024 a 2026 — chassis de RT644253 a TT640545

: ano/modelo de 2024 a 2026 — chassis de RT644253 a TT640545 Virtus : ano/modelo de 2025 a 2026 — chassis de SP003983 a TP007094 e de T4000003 a T4900204

: ano/modelo de 2025 a 2026 — chassis de SP003983 a TP007094 e de T4000003 a T4900204 Nivus : ano/modelo de 2021 a 2026 — chassis de MP012178 a TP030164

: ano/modelo de 2021 a 2026 — chassis de MP012178 a TP030164 T‑Cross : ano/modelo de 2022 a 2026 — chassis de N4046494 a T4047371

: ano/modelo de 2022 a 2026 — chassis de N4046494 a T4047371 Tera: ano/modelo 2026 — chassis de TT300001 a TT900104

Para verificar se um veículo está incluído na campanha, a Volkswagen recomenda que os clientes consultem a área de recalls no site oficial da montadora ou entrem em contato pelo telefone 0800 019 8866.