Brasil

Guia do CidadãoInfraestruturaCÂMARAGOVERNO LULASENADO

Uber atualiza lista de carros aceitos em 2026; veja lista

Nova regra entra em vigor em janeiro e exige que motoristas tenham feito ao menos 100 viagens e mantenham nota mínima de 4,85

Uber: categorias Black e Comfort terão alterações em 2026 (Reprodução/Unsplash)

Uber: categorias Black e Comfort terão alterações em 2026 (Reprodução/Unsplash)

Giovanna Bronze
Giovanna Bronze

Colaboradora

Publicado em 6 de janeiro de 2026 às 15h45.

A Uber atualizou, a partir de janeiro, os modelos de carros aceitos nas categorias Black e Comfort, consideradas premium na plataforma. A mudança vale para motoristas parceiros que desejam ou já operam nessas modalidades do serviço de transporte por aplicativo.

Segundo a empresa, a atualização foi motivada por uma “análise da evolução do mercado de automóveis”, que apontou a necessidade de rever os critérios da frota autorizada a operar.

A revisão atinge veículos e motoristas que atuam em grandes centros urbanos e buscam atender um público disposto a pagar por mais conforto.

A nova lista de modelos aceitos já está em vigor desde o início de janeiro. A Uber ainda não informou quando a próxima atualização ocorrerá.

O que um carro precisa ter para ser da categoria Uber Black?

Para integrar a categoria Uber Black, que reúne os carros mais sofisticados da plataforma, o veículo precisa atender aos seguintes critérios:

  • Ter quatro portas e ar-condicionado;
  • Estar em boas condições e ser de uma das seguintes cores: preto, chumbo, prata, cinza, azul-marinho, marrom ou branco.

Além disso, o motorista precisa:

  • Ter completado ao menos 100 viagens na plataforma em qualquer categoria;
  • Manter nota mínima de 4,85 na média de avaliações dos usuários.

Quais veículos serão aceitos?

A partir de janeiro deste ano, serão aceitos na categoria Uber Black os veículos:

CidadeVirtusDusterNivusCityDemais Modelos
Sao Paulo20252023202320232019
Rio de Janeiro20252023202320232017
Porto Alegre20252023202320232019
Belo Horizonte20252023202320232018
Curitiba20252023202320232019
Recife20252023202320232018
Brasilia20252023202320232019
Salvador20252023202320232018
Campinas20252023202320232018
Florianopolis20252023202320232019
Vitoria20252023202320232019
Fortaleza20252023202320232019
Goiania20252023202320232019

Já deixarão de ser aceitos os veículos:

Marca ModeloData de Início
RenaultKardian05/01/2026
CheryTiggo 3X05/01/2026
PeugeotE-200805/01/2026
CheryTiggo 305/01/2026
HyundaiKona Hybrid05/01/2026
JAC MotorsJ3 Turin05/01/2026
JAC MotorsiEV 4005/01/2026

Já o Basalt da Citroen que tiver sido cadastrado na plataforma até 31 de dezembro de 2025 poderá ser utilizado na categoria até 31 de dezembro de 2026.

E para os Uber Comfort?

A categoria Comfort, voltada a carros com mais espaço interno e motoristas experientes, também exige que o veículo tenha quatro portas e ar-condicionado.

O motorista, por sua vez, deve:

  • Ter completado mais de 100 viagens;
  • Ter nota mínima de 4,85 se atuar em Brasília, Caxias do Sul, Curitiba, Joinville, Londrina ou Porto Alegre;
  • Ou nota de no mínimo 4,80 nas demais cidades brasileiras.

Quais carros serão aceitos na Uber Comfort em 2026?

CidadeEtios SedanVoyagePrismaLoganCobaltArgoPoloDemais Modelos
Sao Paulo20192019201920192019202320232018
Rio de Janeiro20192019201920192019202320232016
Porto Alegre20192019201920192019202320232016
Belo Horizonte20192019201920192019202320232016
Salvador20192019201920192019202320232016
Curitiba20192019201920192019202320232018
Fortaleza20192019201920192019202320232018
Brasilia20182018201820182018202320232019
Recife20192019201920192019202320232018
Goiania20192019201920192019202320232017
Manaus20182018201820182018202320232017
Campinas20192019201920192019202320232018
Florianopolis20192019201920192019202320232016
Vitoria20182018201820182018202320232016
Belem20192019201920192019202320232018
Cuiaba20192019201920192019202320232017
Natal20192019201920192019202320232015
Joao Pessoa20192019201920192019202320232017
Santos20192019201920192019202320232017
Maceio20192019201920192019202320232015
Uberlandia20192019201920192019202320232017
Itajai20192019201920192019202320232015
Ribeirao Preto20182018201820182018202320232017
Sao Luis20192019201920192019202320232017
Campo Grande20182018201820182018202320232015
Aracaju20192019201920192019202320232015
Sao Jose dos Campos20192019201920192019202320232015
Caxias do Sul20182018201820182018202320232016
Joinville20192019201920192019202320232015
Londrina20192019201920192019202320232017
Maringa20192019201920192019202320232015
Macae20192019201920192019202320232015
Foz do Iguacu20192019201920192019202320232017
Blumenau20192019201920192019202320232015
Sorocaba20192019201920192019202320232017
Piracicaba20192019201920192019202320232017
Sao Jose do Rio Preto20192019201920192019202320232017
Bauru20192019201920192019202320232015
Sao Carlos20192019201920192019202320232017
Feira de Santana20182018201820182018202320232015
Palmas20182018201820182018202320232016
Cabo Frio20192019201920192019202320232015
Cascavel20192019201920192019202320232015
Campos dos Goytacazes20182018201820182018202320232015
Petropolis20192019201920192019202320232015
Porto Seguro20192019201920192019202320232015
Criciuma20192019201920192019202320232015
Braganca Paulista20192019201920192019202320232015
Chapeco20182018201820182018202320232015
Ponta Grossa20192019201920192019202320232015
Ipatinga20192019201920192019202320232015
Volta Redonda20182018201820182018202320232015
Mossoro20192019201920192019202320232015
Aracatuba20192019201920192019202320232015
Marilia20192019201920192019202320232015
Franca20192019201920192019202320232017
Presidente Prudente20192019201920192019202320232015
Angra dos Reis20182018201820182018202320232015
Santa Cruz do Sul20192019201920192019202320232017
Mogi Guacu20192019201920192019202320232015
Botucatu20192019201920192019202320232015
Governador Valadares20182018201820182018202320232017

Quais carros não serão mais aceitos na categoria Comfort?

O veículo Logan da Renault não será mais aceito como Uber Comfort a partir de julho de 2026, independentemente do ano de fabricação do carro.

Leia mais

Acompanhe tudo sobre:UberTransportesTransporte de passageiros

Mais de Brasil

Chuvas fortes deixam 23 pessoas desalojadas no ES e colocam cidades em alerta

Diretor da PF é um dos cotados para o comando do Ministério da Justiça

Com aulas e taxas, nova CNH pode custar pelo menos R$ 530

Anvisa manda recolher lote de chá e pomada cicatrizante; veja marcas

Mais na Exame

Negócios

Por que só algumas empresas estão sobrevivendo à revolução da IA

Mercados

UBS prevê trimestre mais fraco para C&A: 'vendas decepcionantes'

Economia

Balança comercial tem superávit de US$ 68,3 bilhões em 2025, queda de 7,9%

Um conteúdo SBT News

Chuvas fortes deixam 23 pessoas desalojadas no ES e colocam cidades em alerta