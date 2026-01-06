Uber atualiza lista de carros aceitos em 2026; veja lista

Uber: categorias Black e Comfort terão alterações em 2026 (Reprodução/Unsplash)
Publicado em 6 de janeiro de 2026 às 15h45.
A Uber atualizou, a partir de janeiro, os modelos de carros aceitos nas categorias Black e Comfort, consideradas premium na plataforma. A mudança vale para motoristas parceiros que desejam ou já operam nessas modalidades do serviço de transporte por aplicativo.
Segundo a empresa, a atualização foi motivada por uma “análise da evolução do mercado de automóveis”, que apontou a necessidade de rever os critérios da frota autorizada a operar.
A revisão atinge veículos e motoristas que atuam em grandes centros urbanos e buscam atender um público disposto a pagar por mais conforto.
A nova lista de modelos aceitos já está em vigor desde o início de janeiro. A Uber ainda não informou quando a próxima atualização ocorrerá.
Para integrar a categoria Uber Black, que reúne os carros mais sofisticados da plataforma, o veículo precisa atender aos seguintes critérios:
Além disso, o motorista precisa:
A partir de janeiro deste ano, serão aceitos na categoria Uber Black os veículos:
|Cidade
|Virtus
|Duster
|Nivus
|City
|Demais Modelos
|Sao Paulo
|2025
|2023
|2023
|2023
|2019
|Rio de Janeiro
|2025
|2023
|2023
|2023
|2017
|Porto Alegre
|2025
|2023
|2023
|2023
|2019
|Belo Horizonte
|2025
|2023
|2023
|2023
|2018
|Curitiba
|2025
|2023
|2023
|2023
|2019
|Recife
|2025
|2023
|2023
|2023
|2018
|Brasilia
|2025
|2023
|2023
|2023
|2019
|Salvador
|2025
|2023
|2023
|2023
|2018
|Campinas
|2025
|2023
|2023
|2023
|2018
|Florianopolis
|2025
|2023
|2023
|2023
|2019
|Vitoria
|2025
|2023
|2023
|2023
|2019
|Fortaleza
|2025
|2023
|2023
|2023
|2019
|Goiania
|2025
|2023
|2023
|2023
|2019
Já deixarão de ser aceitos os veículos:
|Marca
|Modelo
|Data de Início
|Renault
|Kardian
|05/01/2026
|Chery
|Tiggo 3X
|05/01/2026
|Peugeot
|E-2008
|05/01/2026
|Chery
|Tiggo 3
|05/01/2026
|Hyundai
|Kona Hybrid
|05/01/2026
|JAC Motors
|J3 Turin
|05/01/2026
|JAC Motors
|iEV 40
|05/01/2026
Já o Basalt da Citroen que tiver sido cadastrado na plataforma até 31 de dezembro de 2025 poderá ser utilizado na categoria até 31 de dezembro de 2026.
A categoria Comfort, voltada a carros com mais espaço interno e motoristas experientes, também exige que o veículo tenha quatro portas e ar-condicionado.
O motorista, por sua vez, deve:
|Cidade
|Etios Sedan
|Voyage
|Prisma
|Logan
|Cobalt
|Argo
|Polo
|Demais Modelos
|Sao Paulo
|2019
|2019
|2019
|2019
|2019
|2023
|2023
|2018
|Rio de Janeiro
|2019
|2019
|2019
|2019
|2019
|2023
|2023
|2016
|Porto Alegre
|2019
|2019
|2019
|2019
|2019
|2023
|2023
|2016
|Belo Horizonte
|2019
|2019
|2019
|2019
|2019
|2023
|2023
|2016
|Salvador
|2019
|2019
|2019
|2019
|2019
|2023
|2023
|2016
|Curitiba
|2019
|2019
|2019
|2019
|2019
|2023
|2023
|2018
|Fortaleza
|2019
|2019
|2019
|2019
|2019
|2023
|2023
|2018
|Brasilia
|2018
|2018
|2018
|2018
|2018
|2023
|2023
|2019
|Recife
|2019
|2019
|2019
|2019
|2019
|2023
|2023
|2018
|Goiania
|2019
|2019
|2019
|2019
|2019
|2023
|2023
|2017
|Manaus
|2018
|2018
|2018
|2018
|2018
|2023
|2023
|2017
|Campinas
|2019
|2019
|2019
|2019
|2019
|2023
|2023
|2018
|Florianopolis
|2019
|2019
|2019
|2019
|2019
|2023
|2023
|2016
|Vitoria
|2018
|2018
|2018
|2018
|2018
|2023
|2023
|2016
|Belem
|2019
|2019
|2019
|2019
|2019
|2023
|2023
|2018
|Cuiaba
|2019
|2019
|2019
|2019
|2019
|2023
|2023
|2017
|Natal
|2019
|2019
|2019
|2019
|2019
|2023
|2023
|2015
|Joao Pessoa
|2019
|2019
|2019
|2019
|2019
|2023
|2023
|2017
|Santos
|2019
|2019
|2019
|2019
|2019
|2023
|2023
|2017
|Maceio
|2019
|2019
|2019
|2019
|2019
|2023
|2023
|2015
|Uberlandia
|2019
|2019
|2019
|2019
|2019
|2023
|2023
|2017
|Itajai
|2019
|2019
|2019
|2019
|2019
|2023
|2023
|2015
|Ribeirao Preto
|2018
|2018
|2018
|2018
|2018
|2023
|2023
|2017
|Sao Luis
|2019
|2019
|2019
|2019
|2019
|2023
|2023
|2017
|Campo Grande
|2018
|2018
|2018
|2018
|2018
|2023
|2023
|2015
|Aracaju
|2019
|2019
|2019
|2019
|2019
|2023
|2023
|2015
|Sao Jose dos Campos
|2019
|2019
|2019
|2019
|2019
|2023
|2023
|2015
|Caxias do Sul
|2018
|2018
|2018
|2018
|2018
|2023
|2023
|2016
|Joinville
|2019
|2019
|2019
|2019
|2019
|2023
|2023
|2015
|Londrina
|2019
|2019
|2019
|2019
|2019
|2023
|2023
|2017
|Maringa
|2019
|2019
|2019
|2019
|2019
|2023
|2023
|2015
|Macae
|2019
|2019
|2019
|2019
|2019
|2023
|2023
|2015
|Foz do Iguacu
|2019
|2019
|2019
|2019
|2019
|2023
|2023
|2017
|Blumenau
|2019
|2019
|2019
|2019
|2019
|2023
|2023
|2015
|Sorocaba
|2019
|2019
|2019
|2019
|2019
|2023
|2023
|2017
|Piracicaba
|2019
|2019
|2019
|2019
|2019
|2023
|2023
|2017
|Sao Jose do Rio Preto
|2019
|2019
|2019
|2019
|2019
|2023
|2023
|2017
|Bauru
|2019
|2019
|2019
|2019
|2019
|2023
|2023
|2015
|Sao Carlos
|2019
|2019
|2019
|2019
|2019
|2023
|2023
|2017
|Feira de Santana
|2018
|2018
|2018
|2018
|2018
|2023
|2023
|2015
|Palmas
|2018
|2018
|2018
|2018
|2018
|2023
|2023
|2016
|Cabo Frio
|2019
|2019
|2019
|2019
|2019
|2023
|2023
|2015
|Cascavel
|2019
|2019
|2019
|2019
|2019
|2023
|2023
|2015
|Campos dos Goytacazes
|2018
|2018
|2018
|2018
|2018
|2023
|2023
|2015
|Petropolis
|2019
|2019
|2019
|2019
|2019
|2023
|2023
|2015
|Porto Seguro
|2019
|2019
|2019
|2019
|2019
|2023
|2023
|2015
|Criciuma
|2019
|2019
|2019
|2019
|2019
|2023
|2023
|2015
|Braganca Paulista
|2019
|2019
|2019
|2019
|2019
|2023
|2023
|2015
|Chapeco
|2018
|2018
|2018
|2018
|2018
|2023
|2023
|2015
|Ponta Grossa
|2019
|2019
|2019
|2019
|2019
|2023
|2023
|2015
|Ipatinga
|2019
|2019
|2019
|2019
|2019
|2023
|2023
|2015
|Volta Redonda
|2018
|2018
|2018
|2018
|2018
|2023
|2023
|2015
|Mossoro
|2019
|2019
|2019
|2019
|2019
|2023
|2023
|2015
|Aracatuba
|2019
|2019
|2019
|2019
|2019
|2023
|2023
|2015
|Marilia
|2019
|2019
|2019
|2019
|2019
|2023
|2023
|2015
|Franca
|2019
|2019
|2019
|2019
|2019
|2023
|2023
|2017
|Presidente Prudente
|2019
|2019
|2019
|2019
|2019
|2023
|2023
|2015
|Angra dos Reis
|2018
|2018
|2018
|2018
|2018
|2023
|2023
|2015
|Santa Cruz do Sul
|2019
|2019
|2019
|2019
|2019
|2023
|2023
|2017
|Mogi Guacu
|2019
|2019
|2019
|2019
|2019
|2023
|2023
|2015
|Botucatu
|2019
|2019
|2019
|2019
|2019
|2023
|2023
|2015
|Governador Valadares
|2018
|2018
|2018
|2018
|2018
|2023
|2023
|2017
O veículo Logan da Renault não será mais aceito como Uber Comfort a partir de julho de 2026, independentemente do ano de fabricação do carro.