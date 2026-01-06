Uber atualiza lista de carros aceitos em 2026; veja lista

A Uber atualizou, a partir de janeiro, os modelos de carros aceitos nas categorias Black e Comfort, consideradas premium na plataforma. A mudança vale para motoristas parceiros que desejam ou já operam nessas modalidades do serviço de transporte por aplicativo.

Segundo a empresa, a atualização foi motivada por uma “análise da evolução do mercado de automóveis”, que apontou a necessidade de rever os critérios da frota autorizada a operar.

A revisão atinge veículos e motoristas que atuam em grandes centros urbanos e buscam atender um público disposto a pagar por mais conforto.

A nova lista de modelos aceitos já está em vigor desde o início de janeiro. A Uber ainda não informou quando a próxima atualização ocorrerá.

O que um carro precisa ter para ser da categoria Uber Black?

Para integrar a categoria Uber Black, que reúne os carros mais sofisticados da plataforma, o veículo precisa atender aos seguintes critérios:

Ter quatro portas e ar-condicionado;

Estar em boas condições e ser de uma das seguintes cores: preto, chumbo, prata, cinza, azul-marinho, marrom ou branco.

Além disso, o motorista precisa:

Ter completado ao menos 100 viagens na plataforma em qualquer categoria;

Manter nota mínima de 4,85 na média de avaliações dos usuários.

Quais veículos serão aceitos?

A partir de janeiro deste ano, serão aceitos na categoria Uber Black os veículos:

Cidade Virtus Duster Nivus City Demais Modelos Sao Paulo 2025 2023 2023 2023 2019 Rio de Janeiro 2025 2023 2023 2023 2017 Porto Alegre 2025 2023 2023 2023 2019 Belo Horizonte 2025 2023 2023 2023 2018 Curitiba 2025 2023 2023 2023 2019 Recife 2025 2023 2023 2023 2018 Brasilia 2025 2023 2023 2023 2019 Salvador 2025 2023 2023 2023 2018 Campinas 2025 2023 2023 2023 2018 Florianopolis 2025 2023 2023 2023 2019 Vitoria 2025 2023 2023 2023 2019 Fortaleza 2025 2023 2023 2023 2019 Goiania 2025 2023 2023 2023 2019

Já deixarão de ser aceitos os veículos:

Marca Modelo Data de Início Renault Kardian 05/01/2026 Chery Tiggo 3X 05/01/2026 Peugeot E-2008 05/01/2026 Chery Tiggo 3 05/01/2026 Hyundai Kona Hybrid 05/01/2026 JAC Motors J3 Turin 05/01/2026 JAC Motors iEV 40 05/01/2026

Já o Basalt da Citroen que tiver sido cadastrado na plataforma até 31 de dezembro de 2025 poderá ser utilizado na categoria até 31 de dezembro de 2026.

E para os Uber Comfort?

A categoria Comfort, voltada a carros com mais espaço interno e motoristas experientes, também exige que o veículo tenha quatro portas e ar-condicionado.

O motorista, por sua vez, deve:

Ter completado mais de 100 viagens;

Ter nota mínima de 4,85 se atuar em Brasília, Caxias do Sul, Curitiba, Joinville, Londrina ou Porto Alegre;

Ou nota de no mínimo 4,80 nas demais cidades brasileiras.

Quais carros serão aceitos na Uber Comfort em 2026?

Cidade Etios Sedan Voyage Prisma Logan Cobalt Argo Polo Demais Modelos Sao Paulo 2019 2019 2019 2019 2019 2023 2023 2018 Rio de Janeiro 2019 2019 2019 2019 2019 2023 2023 2016 Porto Alegre 2019 2019 2019 2019 2019 2023 2023 2016 Belo Horizonte 2019 2019 2019 2019 2019 2023 2023 2016 Salvador 2019 2019 2019 2019 2019 2023 2023 2016 Curitiba 2019 2019 2019 2019 2019 2023 2023 2018 Fortaleza 2019 2019 2019 2019 2019 2023 2023 2018 Brasilia 2018 2018 2018 2018 2018 2023 2023 2019 Recife 2019 2019 2019 2019 2019 2023 2023 2018 Goiania 2019 2019 2019 2019 2019 2023 2023 2017 Manaus 2018 2018 2018 2018 2018 2023 2023 2017 Campinas 2019 2019 2019 2019 2019 2023 2023 2018 Florianopolis 2019 2019 2019 2019 2019 2023 2023 2016 Vitoria 2018 2018 2018 2018 2018 2023 2023 2016 Belem 2019 2019 2019 2019 2019 2023 2023 2018 Cuiaba 2019 2019 2019 2019 2019 2023 2023 2017 Natal 2019 2019 2019 2019 2019 2023 2023 2015 Joao Pessoa 2019 2019 2019 2019 2019 2023 2023 2017 Santos 2019 2019 2019 2019 2019 2023 2023 2017 Maceio 2019 2019 2019 2019 2019 2023 2023 2015 Uberlandia 2019 2019 2019 2019 2019 2023 2023 2017 Itajai 2019 2019 2019 2019 2019 2023 2023 2015 Ribeirao Preto 2018 2018 2018 2018 2018 2023 2023 2017 Sao Luis 2019 2019 2019 2019 2019 2023 2023 2017 Campo Grande 2018 2018 2018 2018 2018 2023 2023 2015 Aracaju 2019 2019 2019 2019 2019 2023 2023 2015 Sao Jose dos Campos 2019 2019 2019 2019 2019 2023 2023 2015 Caxias do Sul 2018 2018 2018 2018 2018 2023 2023 2016 Joinville 2019 2019 2019 2019 2019 2023 2023 2015 Londrina 2019 2019 2019 2019 2019 2023 2023 2017 Maringa 2019 2019 2019 2019 2019 2023 2023 2015 Macae 2019 2019 2019 2019 2019 2023 2023 2015 Foz do Iguacu 2019 2019 2019 2019 2019 2023 2023 2017 Blumenau 2019 2019 2019 2019 2019 2023 2023 2015 Sorocaba 2019 2019 2019 2019 2019 2023 2023 2017 Piracicaba 2019 2019 2019 2019 2019 2023 2023 2017 Sao Jose do Rio Preto 2019 2019 2019 2019 2019 2023 2023 2017 Bauru 2019 2019 2019 2019 2019 2023 2023 2015 Sao Carlos 2019 2019 2019 2019 2019 2023 2023 2017 Feira de Santana 2018 2018 2018 2018 2018 2023 2023 2015 Palmas 2018 2018 2018 2018 2018 2023 2023 2016 Cabo Frio 2019 2019 2019 2019 2019 2023 2023 2015 Cascavel 2019 2019 2019 2019 2019 2023 2023 2015 Campos dos Goytacazes 2018 2018 2018 2018 2018 2023 2023 2015 Petropolis 2019 2019 2019 2019 2019 2023 2023 2015 Porto Seguro 2019 2019 2019 2019 2019 2023 2023 2015 Criciuma 2019 2019 2019 2019 2019 2023 2023 2015 Braganca Paulista 2019 2019 2019 2019 2019 2023 2023 2015 Chapeco 2018 2018 2018 2018 2018 2023 2023 2015 Ponta Grossa 2019 2019 2019 2019 2019 2023 2023 2015 Ipatinga 2019 2019 2019 2019 2019 2023 2023 2015 Volta Redonda 2018 2018 2018 2018 2018 2023 2023 2015 Mossoro 2019 2019 2019 2019 2019 2023 2023 2015 Aracatuba 2019 2019 2019 2019 2019 2023 2023 2015 Marilia 2019 2019 2019 2019 2019 2023 2023 2015 Franca 2019 2019 2019 2019 2019 2023 2023 2017 Presidente Prudente 2019 2019 2019 2019 2019 2023 2023 2015 Angra dos Reis 2018 2018 2018 2018 2018 2023 2023 2015 Santa Cruz do Sul 2019 2019 2019 2019 2019 2023 2023 2017 Mogi Guacu 2019 2019 2019 2019 2019 2023 2023 2015 Botucatu 2019 2019 2019 2019 2019 2023 2023 2015 Governador Valadares 2018 2018 2018 2018 2018 2023 2023 2017

Quais carros não serão mais aceitos na categoria Comfort?

O veículo Logan da Renault não será mais aceito como Uber Comfort a partir de julho de 2026, independentemente do ano de fabricação do carro.