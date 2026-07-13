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Trader prevê que o bull market do bitcoin começará em setembro

Investidor previu que quem esperar até o ano que vem para se posicionar na criptomoeda perderá o começo do próximo ciclo de alta

(Reprodução/Reprodução)

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Ricardo Bomfim
Ricardo Bomfim

Editor do Future of Money

Publicado em 13 de julho de 2026 às 15h16.

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O trader Ryker postou em seu perfil na rede social X (Twitter) que não acredita que o próximo ciclo de alta do bitcoin começará apenas em 2027. Para ele, os formadores de mercado sabem que é isso que o investidor médio espera, então devem se movimentar para começar esse movimento mais cedo.

“A maioria das pessoas acredita que o próximo ciclo de alta do bitcoin começará em 2027. No entanto, os formadores de mercado sabem exatamente o que a maioria está pensando”, afirmou. “Prevejo que o bitcoin começará a subir por volta de setembro ou outubro deste ano, e a maioria perderá a oportunidade de compra.”

Em outro tuíte, Ryker disse que os investidores atentos têm apenas três meses para se prepararem para o próximo grande “bull market” (ciclo de alta) do bitcoin.

A análise se baseia no ciclo de quatro anos do bitcoin, que historicamente segue um padrão de três anos de alta e um de baixa. A explicação para a existência do ciclo costumava ser a ocorrência do halving, um evento programado que ocorre a cada quatro anos e reduz pela metade a recompensa aos mineradores por encontrar novos blocos de validação do bitcoin.

Gráfico dos ciclos do bitcoin

Gráfico dos ciclos do bitcoin (crédito: Reprodução/X)

No entanto, especialistas consideram que o impacto do halving na oferta do bitcoin é cada vez menor, uma vez que aproximadamente 20 milhões de todos os 21 milhões de bitcoins que existirão já foram minerados.

Tanto é assim que, no último ciclo, o bitcoin subiu em 2023 e em 2024, mas caiu em 2025, quebrando a expectativa dos investidores.

Com o bitcoin acumulando uma queda de 28,9% em 2026 até agora, é importante observar se até o fim do ano teremos uma inédita sequência de dois anos de baixa ou se realmente o próximo bull market começará antes de 2027.

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