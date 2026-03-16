Fábrica da BYD em Camaçari recebe pedidos de 100 mil veículos para exportação

A montadora chinesa BYD anunciou em 13 de março de 2026, que sua fábrica em Camaçari, na Bahia, garantiu pedidos de exportação de 100 mil veículos. As encomendas incluem 50 mil unidades destinadas à Argentina e 50 mil ao México. A informação foi divulgada por Li Ke, vice-presidente executivo da empresa.

A unidade brasileira iniciou a produção em 1º de julho de 2025, com capacidade anual inicial de 150 mil veículos. A fábrica produz modelos elétricos e híbridos plug-in, como BYD Dolphin Mini, BYD King e BYD Song Pro. Em seis meses de operação, a planta alcançou 10 mil veículos produzidos.

Com o avanço das vendas no mercado brasileiro e o aumento dos pedidos externos, a empresa planeja ampliar a capacidade da unidade para 600 mil veículos por ano. Se atingir esse nível, a fábrica poderá responder por cerca de um quarto da produção anual de automóveis do país. Nesse cenário, a unidade pode se tornar a maior montadora instalada no Brasil e a maior base de produção da empresa fora da China.

O país passou a ocupar posição central na expansão internacional da companhia. Dados da empresa indicam que a BYD registrou 76.713 veículos novos no Brasil em 2024, aumento de 327,68% em relação ao ano anterior. Em 2025, as vendas superaram 113 mil unidades. Em quatro anos, a montadora passou de menos de 300 veículos vendidos para liderança no mercado brasileiro de veículos de nova energia, o maior mercado da empresa fora da China.

Para ampliar a presença local, a empresa também anunciou investimento de 300 milhões de reais na construção de um centro de pesquisa e desenvolvimento no Rio de Janeiro. A companhia prevê início das obras ainda em 2026 e operação em 2028. O centro realizará testes de potência, durabilidade e desempenho de veículos. O projeto também inclui a criação de um banco de dados de clima tropical para adaptar modelos e soluções técnicas ao mercado sul-americano.

Enquanto amplia a presença internacional, a empresa enfrenta pressão competitiva no mercado chinês. Em janeiro de 2026, as vendas domésticas da montadora somaram 210.051 veículos, queda de 30% em relação ao mesmo período do ano anterior. No mesmo mês, as exportações chegaram a 100.428 unidades e passaram a representar quase metade do total vendido.

Em fevereiro, o feriado do Festival da Primavera reduziu as vendas internas em relação a janeiro. As exportações, porém, mantiveram ritmo elevado e superaram 100 mil veículos no mês. No acumulado de janeiro e fevereiro de 2026, as exportações da empresa ultrapassaram as vendas domésticas pela primeira vez. Com isso, os mercados externos passaram a ganhar peso no crescimento das vendas da montadora.