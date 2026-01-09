Uber e 99: preço de corridas no Rio de Janeiro aumentaram 66% em 2025

O transporte por aplicativo foi o serviço que mais encareceu para o consumidor em 2025, com alta nacional de 56,08%, segundo o IBGE.

No Rio de Janeiro, as corridas com Uber e 99 subiram 66,27%, acima da média do país, colocando a capital fluminense na terceira posição entre as maiores altas.

O ranking é liderado por Porto Alegre, onde os preços aumentaram 83,40%, seguida por Brasília, com 67,75%.

As três capitais registraram alta superior a 60% ao longo do ano, impulsionadas por menor oferta de motoristas, aumento dos custos operacionais e alta demanda.

A inflação oficial do Brasil fechou 2025 em 4,26%. Os reajustes nos preços dos aplicativos tiveram peso de 0,13 ponto percentual no índice.

A informação é do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), divulgado nesta sexta-feira, 9, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O que dizem Uber e 99?

Procuradas pela EXAME, a 99 e a Uber informaram que o posicionamento das empresas é através da Associação Brasileira de Mobilidade e Tecnologia (AMOBITEC).

Em nota, a Amobitec disse que as empresas operam de uma maneira para equilibrar as demandas dos usuários por viagens com a oferta de motoristas que buscam renda na atividade.

A associação afirma que a metodologia IPCA para a coleta de preços de corridas intermediadas por aplicativos é desconhecida, considerando que há alguns parâmetros inerentes à precificação dinâmica praticada pelo setor (tal como especificado acima).