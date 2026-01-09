Brasil

Guia do CidadãoInfraestruturaCÂMARAGOVERNO LULASENADO

Qual é a capital com Uber e 99 mais caros do Brasil? Não é São Paulo

Segundo dados consolidados do IPCA, os preços aumentaram 56,08% em todo país no ano passado

POLAND - 2025/06/10: An Uber taxi seen moving in the street. (Photo by Marek Antoni Iwanczuk/SOPA Images/LightRocket via Getty Images) (Marek Antoni Iwanczuk/SOPA Images/LightRocket/Getty Images)

POLAND - 2025/06/10: An Uber taxi seen moving in the street. (Photo by Marek Antoni Iwanczuk/SOPA Images/LightRocket via Getty Images) (Marek Antoni Iwanczuk/SOPA Images/LightRocket/Getty Images)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 9 de janeiro de 2026 às 14h27.

O transporte por aplicativos, como Uber e 99, foi o item do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) com maior alta nos preços em 2025.

Segundo dados consolidados do último ano, divulgados nesta sexta-feira, 9, os preços aumentaram 56,08% em todo o país no ano passado.

No ano, a inflação brasileira fechou em 4,26%.

O preço varia de acordo a capital pesquisada. Aracaju, no Sergipe, foi a capital com a menor alta, com 33,82%. Já em Porto Alegre, os preços subiram 83,40%, maior variação registrada.

Recife, Grande Vitória, Brasília, Rio de Janeiro e São Luís foram outras capitais onde a alta ficou acima da média nacional.

Cidade% de alta
Porto Alegre (RS)83,40%
Brasília (DF)67,75%
Rio de Janeiro (RJ)66,27%
Grande Vitória (ES)63,20%
Recife (PE)60,80%
São Luís (MA)56,77%
Fortaleza (CE)49,29%
Campo Grande (MS)48,25%
Salvador (BA)47,87%
São Paulo (SP)46,51%
Goiânia (GO)46,26%
Belo Horizonte (MG)46,14%
Aracaju (SE)33,82%

A alta de 2025 contrasta com os dados de 2024, quando o aumento dos preços do transporte por aplicativo foi de apenas 9,97% de janeiro a dezembro daquele ano.

Alta de preços é apontada por usuários

Como a EXAME mostrou, a alta dos preços já haviam sido captada por usuários. Nas redes sociais, pessoas relataram a alta do preço dinâmico nos aplicativos Uber e 99, além de relatarem que trechos curtos estão custando mais que o normal observado pelos usuários nos últimos meses.

Em nota enviada à EXAME em dezembro, a Associação Brasileira de Mobilidade e Tecnologia (AMOBITEC), que representa a 99 e Uber, afirma que as empresas operam de uma maneira para "equilibrar as demandas" com os motoristas disponíveis e que os valores podem ter variação dinâmica.

Acompanhe tudo sobre:CidadesUberAppsPorto Alegre

Mais de Brasil

'Dia histórico para o multilateralismo', diz Lula sobre acordo UE-Mercosul

Renovação automática da CNH para bons condutores começa hoje; veja detalhes

Ciclone extratropical aciona alerta de "grande perigo" para Rio Grande do Sul

INPC fecha 2025 em 3,90% e reajuste de benefícios fica abaixo da inflação

Mais na Exame

Negócios

Marca Floripa impulsiona a chegada de moradores de alta renda em 580%

Mercado Imobiliário

Por que o Japão está vivendo uma 'epidemia' de casas abandonadas

Carreira

Como um investimento de US$ 2 mil ajudou este empresário a virar dono de um time da NBA

Um conteúdo SBT News

Presidente da Apex diz que acordo UE-Mercosul é maior do mundo