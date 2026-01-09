Corridas por aplicativo registram maior alta de preços de 2025

Uber e 99: preço subiu mais de 80% em Porto Alegre (Germano Lüders/Exame)
Publicado em 9 de janeiro de 2026 às 11h13.
O transporte por aplicativos, como Uber e 99, foi o item do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de 2025 com maior alta nos preços.
Segundo dados consolidados do último ano, divulgados nesta sexta-feira, 9, os preços aumentaram 56,08% em todo o país no ano passado.
No ano, a inflação brasileira fechou em 4,26%.
O preço varia de acordo a capital pesquisada. Aracaju, no Sergipe, foi a região com menor alta, com 33,82%.
Já em Porto Alegre, os preços subiram 83,40%, maior variação regional.
Recife, Grande Vitória, Brasília, Rio de Janeiro e São Luís foram outras capitais onde a alta ficou acima da média nacional.
|Cidade
|% de alta
|Porto Alegre (RS)
|83,40%
|Brasília (DF)
|67,75%
|Rio de Janeiro (RJ)
|66,27%
|Grande Vitória (ES)
|63,20%
|Recife (PE)
|60,80%
|São Luís (MA)
|56,77%
|Fortaleza (CE)
|49,29%
|Campo Grande (MS)
|48,25%
|Salvador (BA)
|47,87%
|São Paulo (SP)
|46,51%
|Goiânia (GO)
|46,26%
|Belo Horizonte (MG)
|46,14%
|Aracaju (SE)
|33,82%
A alta de 2025 contrasta com os dados de 2024, quando o aumento dos preços do transporte por aplicativo foi de apenas 9,97% de janeiro a dezembro daquele ano.
Como a EXAME mostrou, a alta dos preços já haviam sido captada por usuários. Nas redes sociais, pessoas relataram a alta do preço dinâmico nos aplicativos Uber e 99, além de relatarem que trechos curtos estão custando mais que o normal observado pelos usuários nos últimos meses.
Em nota enviada à EXAME em dezembro, a Associação Brasileira de Mobilidade e Tecnologia (AMOBITEC), que representa a 99 e Uber, afirma que as empresas operam de uma maneira para "equilibrar as demandas" com os motoristas disponíveis e que os valores podem ter variação dinâmica.