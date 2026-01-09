Corridas por aplicativo registram maior alta de preços de 2025

O transporte por aplicativos, como Uber e 99, foi o item do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de 2025 com maior alta nos preços.

Segundo dados consolidados do último ano, divulgados nesta sexta-feira, 9, os preços aumentaram 56,08% em todo o país no ano passado.

No ano, a inflação brasileira fechou em 4,26%.

O preço varia de acordo a capital pesquisada. Aracaju, no Sergipe, foi a região com menor alta, com 33,82%.

Já em Porto Alegre, os preços subiram 83,40%, maior variação regional.

Recife, Grande Vitória, Brasília, Rio de Janeiro e São Luís foram outras capitais onde a alta ficou acima da média nacional.

Cidade % de alta Porto Alegre (RS) 83,40% Brasília (DF) 67,75% Rio de Janeiro (RJ) 66,27% Grande Vitória (ES) 63,20% Recife (PE) 60,80% São Luís (MA) 56,77% Fortaleza (CE) 49,29% Campo Grande (MS) 48,25% Salvador (BA) 47,87% São Paulo (SP) 46,51% Goiânia (GO) 46,26% Belo Horizonte (MG) 46,14% Aracaju (SE) 33,82%

A alta de 2025 contrasta com os dados de 2024, quando o aumento dos preços do transporte por aplicativo foi de apenas 9,97% de janeiro a dezembro daquele ano.

Alta de preços é apontada por usuários

Como a EXAME mostrou, a alta dos preços já haviam sido captada por usuários. Nas redes sociais, pessoas relataram a alta do preço dinâmico nos aplicativos Uber e 99, além de relatarem que trechos curtos estão custando mais que o normal observado pelos usuários nos últimos meses.

Em nota enviada à EXAME em dezembro, a Associação Brasileira de Mobilidade e Tecnologia (AMOBITEC), que representa a 99 e Uber, afirma que as empresas operam de uma maneira para "equilibrar as demandas" com os motoristas disponíveis e que os valores podem ter variação dinâmica.