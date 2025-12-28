Uber e 99 ficaram mais caros em 2025? Entenda

Nas últimas semanas, diversos usuários das redes sociais compartilharam a mesma impressão: o preço do transporte por aplicativo aumentou no país.

Entre as reclamações, pessoas relataram a alta do preço dinâmico nos aplicativos Uber e 99, além de relatarem que trechos curtos estão custando mais que o normal observado pelos usuários nos últimos meses.

Amigos que usaram uber ou 99 hoje, tá mais caro que o normal tb ou só eu que sou azarada? — let presida (@accioblackkk) November 30, 2025

A Uber e a 99 estão pensando oque da vida colocando o preço lá nas alturas, corrida de 12 reais dando 50 reais, que absurdo!! — Júlia 🦚🐆 (@Jufontes171) December 23, 2025

alguém precisa da um toque na uber, fala sério

eu pago 8 reais sempre, e hoje tá 22?????

não é nem 2,5 de distância pic.twitter.com/QG9h3TdafW — 🐈‍⬛ (@jubiazinha_) December 21, 2025

O aumento dos preços fez com que o Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon) Paulistano, que atua na cidade de São Paulo, notificou as a 99 e a Uber.

O pedido foi para que as empresas de transporte por aplicativo justificassem as "possíveis alterações" nos preços das corridas.

Segundo o órgão, a ação poderia violar o art. 6º do Código de Defesa do Consumidor ao não ter transparência com os preços e modicidade das tarifas.

"A imposição de preços desproporcionais, sem justificativa técnica ou econômica clara, pode caracterizar prática abusiva", escreveu o Procon Paulistano.

O pedido de informações foi feito no dia 12 de dezembro, com o prazo para resposta sendo o dia 22. A EXAME procurou o Procon Paulistano para saber se as empresas atenderam ao pedido e aguarda resposta.

O preço das corridas por aplicativo aumentou em 2025?

Dados do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), confirmam que a impressão da população é uma realidade.

No recorte do IPCA-15 acumulado do ano, entre janeiro e dezembro de 2025, o serviço de transporte por aplicativo foi item que registrou a maior alta do ano, com 45,38%.

O aumento é maior a depender da região do país. Na região metropolitana de São Paulo, a alta foi de 35,81% no acumulado do ano.

Já na região metropolitana do Rio de Janeiro, por exemplo, o aumento foi maior: 49,51%. A área metropolitana de Porto Alegre lidera o ranking, com variação de 74,76%. Brasília também teve alta relevante, com 64,26% no período.

Também registraram aumento no transporte por aplicativo as regiões metropolitanas de Fortaleza (33,27%), Recife (47,23%), Salvador (41,10%) e Belo Horizonte (30,98%).

Na prévia da inflação de dezembro, o aumento foi de 9%.

O que dizem Uber e 99?

Procurada pela EXAME, a 99 e a Uber informaram que o posicionamento das empresas é através da Associação Brasileira de Mobilidade e Tecnologia (AMOBITEC).

Em nota, a Amobitec disse que as empresas operam de uma maneira para "equilibrar as demandas" com os motoristas disponíveis e que os valores podem ter variação dinâmica.

Confira a nota na íntegra:

NOTA AMOBITEC

A Associação Brasileira de Mobilidade e Tecnologia (Amobitec) informa que as associadas operam modelos de negócio que buscam equilibrar as demandas dos usuários por viagens com a oferta de motoristas circulando.

O preço das viagens é influenciado por fatores como o tempo e distância dos deslocamentos, categoria do veículo escolhido, nível de demanda por corridas no horário e local específicos, entre outros. A depender destes fatores, os valores podem ter variação dinâmica e alinhados com as estratégias comerciais de cada plataforma para manter o equilíbrio e a competitividade no mercado no qual atuam.