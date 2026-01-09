Preços do Uber e 99 em Recife têm alta acima da média nacional em 2025

O preço das corridas por aplicativos, como Uber e 99, subiu 60,80% em Recife em 2025 — uma alta acima da média nacional de 56,08%.

O dado foi divulgado nesta sexta-feira, 9, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), dentro do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), principal indicador da inflação no Brasil.

A capital pernambucana ficou na quinta posição entre as grandes cidades com maior variação de preços no transporte por aplicativo, atrás de Porto Alegre (83,40%), Brasília (67,75%), Rio de Janeiro (66,27%) e Grande Vitória (64,80%).

As viagens por aplicativos lideraram o ranking dos itens que mais pressionaram a inflação brasileira em 2025.

A alta foi impulsionada por fatores como escassez de motoristas, aumento no preço dos combustíveis e a aplicação de tarifas dinâmicas em horários de pico.

O IPCA avalia os preços de bens e serviços para famílias com renda entre 1 e 40 salários mínimos nas principais capitais do país.

O comportamento dos preços variou de acordo com a capital analisada. Enquanto Porto Alegre teve a maior alta, com 83,40%, Aracaju, em Sergipe, registrou a menor variação no país, com aumento de 33,82% nas corridas por aplicativo.

Confira a lista das capitais brasileiras com maior aumento de preços

Recife, Grande Vitória, Brasília, Rio de Janeiro e São Luís foram outras capitais onde a alta ficou acima da média nacional.

Cidade % de alta Porto Alegre (RS) 83,40% Brasília (DF) 67,75% Rio de Janeiro (RJ) 66,27% Grande Vitória (ES) 63,20% Recife (PE) 60,80% São Luís (MA) 56,77% Fortaleza (CE) 49,29% Campo Grande (MS) 48,25% Salvador (BA) 47,87% São Paulo (SP) 46,51% Goiânia (GO) 46,26% Belo Horizonte (MG) 46,14% Aracaju (SE) 33,82%

A alta de 2025 contrasta com os dados de 2024, quando o aumento dos preços do transporte por aplicativo foi de apenas 9,97% de janeiro a dezembro daquele ano.

Alta de preços é apontada por usuários

Como a EXAME mostrou, a alta dos preços já haviam sido captada por usuários. Nas redes sociais, pessoas relataram a alta do preço dinâmico nos aplicativos Uber e 99, além de relatarem que trechos curtos estão custando mais que o normal observado pelos usuários nos últimos meses.

Em nota enviada à EXAME em dezembro, a Associação Brasileira de Mobilidade e Tecnologia (AMOBITEC), que representa a 99 e Uber, afirma que as empresas operam de uma maneira para "equilibrar as demandas" com os motoristas disponíveis e que os valores podem ter variação dinâmica.