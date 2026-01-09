Brasil

Preços do Uber e 99 em Recife têm alta acima da média nacional em 2025

Viagens em aplicativo tiveram maior alta de preços no IPCA 2025

Recife: capital teve uma das maiores altas em preço de transporte por aplicativo (De-Agostini-Picture-Library/Getty Images)

Da Redação
Redação Exame

Publicado em 9 de janeiro de 2026 às 15h00.

O preço das corridas por aplicativos, como Uber e 99, subiu 60,80% em Recife em 2025 — uma alta acima da média nacional de 56,08%.

O dado foi divulgado nesta sexta-feira, 9, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), dentro do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), principal indicador da inflação no Brasil.

A capital pernambucana ficou na quinta posição entre as grandes cidades com maior variação de preços no transporte por aplicativo, atrás de Porto Alegre (83,40%), Brasília (67,75%), Rio de Janeiro (66,27%) e Grande Vitória (64,80%).

As viagens por aplicativos lideraram o ranking dos itens que mais pressionaram a inflação brasileira em 2025.

A alta foi impulsionada por fatores como escassez de motoristas, aumento no preço dos combustíveis e a aplicação de tarifas dinâmicas em horários de pico.

A inflação oficial do país encerrou o ano em 4,26%, dentro da meta do Banco Central, mas com forte impacto de setores de serviços, como mobilidade urbana.

O IPCA avalia os preços de bens e serviços para famílias com renda entre 1 e 40 salários mínimos nas principais capitais do país.

O comportamento dos preços variou de acordo com a capital analisada. Enquanto Porto Alegre teve a maior alta, com 83,40%, Aracaju, em Sergipe, registrou a menor variação no país, com aumento de 33,82% nas corridas por aplicativo.

Confira a lista das capitais brasileiras com maior aumento de preços

Recife, Grande Vitória, Brasília, Rio de Janeiro e São Luís foram outras capitais onde a alta ficou acima da média nacional.

Cidade% de alta
Porto Alegre (RS)83,40%
Brasília (DF)67,75%
Rio de Janeiro (RJ)66,27%
Grande Vitória (ES)63,20%
Recife (PE)60,80%
São Luís (MA)56,77%
Fortaleza (CE)49,29%
Campo Grande (MS)48,25%
Salvador (BA)47,87%
São Paulo (SP)46,51%
Goiânia (GO)46,26%
Belo Horizonte (MG)46,14%
Aracaju (SE)33,82%

A alta de 2025 contrasta com os dados de 2024, quando o aumento dos preços do transporte por aplicativo foi de apenas 9,97% de janeiro a dezembro daquele ano.

Alta de preços é apontada por usuários

Como a EXAME mostrou, a alta dos preços já haviam sido captada por usuários. Nas redes sociais, pessoas relataram a alta do preço dinâmico nos aplicativos Uber e 99, além de relatarem que trechos curtos estão custando mais que o normal observado pelos usuários nos últimos meses.

Em nota enviada à EXAME em dezembro, a Associação Brasileira de Mobilidade e Tecnologia (AMOBITEC), que representa a 99 e Uber, afirma que as empresas operam de uma maneira para "equilibrar as demandas" com os motoristas disponíveis e que os valores podem ter variação dinâmica.

