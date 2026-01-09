Preços do Uber e 99 em Recife têm alta acima da média nacional em 2025

Recife: capital teve uma das maiores altas em preço de transporte por aplicativo (De-Agostini-Picture-Library/Getty Images)
Redação Exame
Publicado em 9 de janeiro de 2026 às 15h00.
O preço das corridas por aplicativos, como Uber e 99, subiu 60,80% em Recife em 2025 — uma alta acima da média nacional de 56,08%.
O dado foi divulgado nesta sexta-feira, 9, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), dentro do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), principal indicador da inflação no Brasil.
A capital pernambucana ficou na quinta posição entre as grandes cidades com maior variação de preços no transporte por aplicativo, atrás de Porto Alegre (83,40%), Brasília (67,75%), Rio de Janeiro (66,27%) e Grande Vitória (64,80%).As viagens por aplicativos lideraram o ranking dos itens que mais pressionaram a inflação brasileira em 2025.
A alta foi impulsionada por fatores como escassez de motoristas, aumento no preço dos combustíveis e a aplicação de tarifas dinâmicas em horários de pico.A inflação oficial do país encerrou o ano em 4,26%, dentro da meta do Banco Central, mas com forte impacto de setores de serviços, como mobilidade urbana.
O IPCA avalia os preços de bens e serviços para famílias com renda entre 1 e 40 salários mínimos nas principais capitais do país.
O comportamento dos preços variou de acordo com a capital analisada. Enquanto Porto Alegre teve a maior alta, com 83,40%, Aracaju, em Sergipe, registrou a menor variação no país, com aumento de 33,82% nas corridas por aplicativo.
Recife, Grande Vitória, Brasília, Rio de Janeiro e São Luís foram outras capitais onde a alta ficou acima da média nacional.
|Cidade
|% de alta
|Porto Alegre (RS)
|83,40%
|Brasília (DF)
|67,75%
|Rio de Janeiro (RJ)
|66,27%
|Grande Vitória (ES)
|63,20%
|Recife (PE)
|60,80%
|São Luís (MA)
|56,77%
|Fortaleza (CE)
|49,29%
|Campo Grande (MS)
|48,25%
|Salvador (BA)
|47,87%
|São Paulo (SP)
|46,51%
|Goiânia (GO)
|46,26%
|Belo Horizonte (MG)
|46,14%
|Aracaju (SE)
|33,82%
A alta de 2025 contrasta com os dados de 2024, quando o aumento dos preços do transporte por aplicativo foi de apenas 9,97% de janeiro a dezembro daquele ano.
Como a EXAME mostrou, a alta dos preços já haviam sido captada por usuários. Nas redes sociais, pessoas relataram a alta do preço dinâmico nos aplicativos Uber e 99, além de relatarem que trechos curtos estão custando mais que o normal observado pelos usuários nos últimos meses.
Em nota enviada à EXAME em dezembro, a Associação Brasileira de Mobilidade e Tecnologia (AMOBITEC), que representa a 99 e Uber, afirma que as empresas operam de uma maneira para "equilibrar as demandas" com os motoristas disponíveis e que os valores podem ter variação dinâmica.