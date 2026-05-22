Indefinição do PT atrapalha, diz Tabata sobre chapa da esquerda em SP

A deputada federal Tabata Amaral (PSB) afirmou na noite desta sexta-feira, 22, que a indefinição da chapa da esquerda em São Paulo atrapalha a pré-campanha dos candidatos do campo progressista.

"O que a gente vem comunicando ao PT é que a demora para essa definição da chapa é muito ruim para a campanha. E já já estaremos nela", disse Tabata em conversa com jornalistas no Fórum Esfera 2026, no Guarujá.

A chapa encabeçada pelo ex-ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ainda não foi fechada. Hoje, Simone Tebet (PSB), Marina Silva (Rede) e Márcio França (PSB) são pré-candidatos ao Senado. Apenas dois nomes serão eleitos para a Casa Alta nesse ano. A vaga de vice segue indefinida.

"Defendo que cabe todo mundo"

Tabata afirmou que tem orgulho de o PSB ter quadros "até demais" e que passou os últimos meses garantindo que o partido teria nomes suficientes para um projeto para São Paulo e para o país.

"O mais importante é que a gente entenda que é uma eleição difícil aqui em São Paulo e acho que a gente não pode correr o risco da política de perder tempo e perder o que acontece na rua", disse.

A deputada disse ainda que a chapa governista, formada por Tarcísio e Felício Ramuth na vice, com Guilherme Derrite e André do Prado como pré-candidatos ao Senado, já está formada.

"É uma conversa respeitosa com todo mundo, inclusive eu estava com a Marina Silva, porque tenho muita admiração e carinho. Venho defendendo que cabe todo mundo", afirmou.