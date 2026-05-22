Ministro do Planejamento nega chance de reajuste no Bolsa Família

O ministro do Planejamento e Orçamento, Bruno Moretti, descartou nesta sexta-feira a possibilidade de reajustes no Bolsa Família. A declaração foi feita durante entrevista à imprensa. Ao ser questionado por jornalistas na apresentação do relatório bimestral de receitas e despesas disse: “Sem projeção de ajuste."

Também nesta sexta-feira, o governo anunciou o bloqueio de R$ 23,7 bilhões em despesas do Orçamento de 2026. A medida consta no Relatório de Avaliação de Receitas e Despesas Primárias do segundo bimestre, divulgado pelos Ministérios do Planejamento e da Fazenda.

O bloqueio tem como objetivo cumprir o limite de crescimento das despesas previsto no arcabouço fiscal. O valor representa um acréscimo de R$ 22,1 bilhões em relação ao relatório do primeiro bimestre, quando haviam sido bloqueados R$ 1,6 bilhão.

Um em cada cinco domicílios recebeu Bolsa Família ou BPC em 2025, diz IBGE

A proporção de domicílios com algum beneficiário de programa social do governo alcançou 22,7% em 2025, o equivalente a um em cada cinco domicílios. A informação é da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) Contínua. O dado inclui beneficiários do Bolsa Família, do BPC-LOAS e de outros programas sociais dos governos federal, estadual ou municipal.

Na variação anual, de 2024 para 2025, a conclusão é de que houve um leve recuo desse percentual, de 0,9 ponto percentual (p.p.). O índice caiu de 23,6% para 22,7% de um ano para o outro.

Quando a comparação é mais ampla, no entanto, o número de beneficiários cresceu consideravelmente. Desde 2019, quando o índice era de 17,9%, houve um aumento de 4,8 p.p., o equivalente a 5,5 milhões de domicílios a mais abrangidos por algum programa social do governo.