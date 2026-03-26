Brasil

Guia do CidadãoInfraestruturaCÂMARAGOVERNO LULASENADO

Justiça do Rio invalida sessão que elegeu Douglas Ruas como novo presidente da Alerj

Posse da liderança da Casa colocaria o político na linha de sucessória para o governo do Rio

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 26 de março de 2026 às 19h30.

Última atualização em 26 de março de 2026 às 19h51.

Tudo sobreRio de Janeiro
Saiba mais

O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ) anulou na noite desta quinta-feira, 26, a sessão que elegeu o deputado Douglas Ruas (PL) como presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj). A posse da liderança da Casa colocaria o político na linha de sucessória para o governo do Rio. 

A decisão suspendeu todos os atos e efeitos da votação realizada no mesmo dia[/grifar]. Segundo o jornal O Globo, Douglas Ruas foi notificado da mudança.

A sessão extraordinária havia sido convocada pelo presidente em exercício da Casa, Guilherme Delaroli (PL), no fim da manhã. Horas depois, a desembargadora Suely Lopes Magalhães, presidente em exercício do tribunal, concedeu decisão liminar que invalidou o processo.

A magistrada determinou que o processo eleitoral interno só deve ocorrer após a retotalização dos votos pelo TRE (Tribunal Regional Eleitoral), segundo a decisão do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) que resultou na cassação do mandato do então presidente da Alerj, Rodrigo Bacellar.

Na decisão, a desembargadora afirmou que "primeiro é necessário retotalizar os votos para assegurar a legitimidade da composição da Casa Legislativa", antes da realização de nova eleição interna.

A retotalização dos votos está prevista para ocorrer na próxima terça-feira, 31. O procedimento atende à determinação da Justiça Eleitoral no âmbito da decisão que impactou a composição da Assembleia.

Na quarta-feira, 25, o TSE confirmou que a escolha do novo governador do estado deverá ocorrer por meio de eleição indireta.

A decisão do TJRJ estabelece uma ordem processual para o cumprimento das determinações da Justiça Eleitoral, vinculando a validade do processo interno da Alerj à atualização prévia da composição parlamentar após a retotalização dos votos.

*Com informações da Agência O Globo.

Acompanhe tudo sobre:Rio de Janeiro

Mais de Brasil

STF forma maioria contra decisão de Mendonça sobre prorrogação da CPI do INSS

Douglas Ruas assume a presidência da Alerj e entra na linha sucessória para o governo do Rio

TSE aprova federação partidária entre Progressistas e União Brasil

Presidente da CPI do INSS anuncia prorrogação dos trabalhos, mas aguarda decisão do STF

Mais na Exame

Esporte

Quanto custa a camisa oficial da Seleção? Preço surpreende e assusta

Mundo

Assinatura de Trump será adicionada às notas do dólar americano, diz jornal

Pop

Quando estreia o documentário do BTS na Netflix?

Um conteúdo Esfera Brasil

Natália Resende: “Com planejamento e diálogo, conseguimos fazer o impossível virar possível”