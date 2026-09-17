OpenAI e Anthropic faturam 10 vezes mais que todas as IAs chinesas juntas, diz estudo

RESUMO ＋ As empresas chinesas de IA geram juntas cerca de 10% da receita recorrente anualizada reportada por OpenAI e Anthropic, segundo estimativas do Rhodium Group publicadas nesta quinta-feira, 17. O instituto estima US$ 40 bilhões para a OpenAI e US$ 65 bilhões para a Anthropic. A DeepSeek aparece com US$ 500 milhões, o menor valor entre as principais chinesas.

Todas as empresas chinesas de inteligência artificial (IA) juntas geram apenas cerca de 10% da receita reportada por OpenAI e Anthropic, segundo estimativas publicadas nesta quinta-feira, 17, pelo Rhodium Group, instituto de pesquisa americano. O dado usa como métrica a receita recorrente anualizada (ARR, na sigla em inglês), indicador que multiplica por 12 o faturamento mensal mais recente de uma empresa para capturar seu crescimento.

Segundo o relatório, o ARR da DeepSeek foi o mais baixo entre as principais empresas chinesas de IA, em US$ 500 milhões. A MiniMax vem em seguida, com US$ 800 milhões, seguida pela Moonshot, com US$ 1 bilhão. A Z.ai informou a investidores, na quarta-feira, 16, um ARR mais recente de US$ 1,8 bilhão, segundo a CNBC.

Mesmo somando US$ 4 bilhões da ByteDance e US$ 2,4 bilhões da Alibaba, o total chinês continua muito abaixo dos US$ 40 bilhões gerados pela OpenAI sozinha — e ainda mais distante dos US$ 65 bilhões da Anthropic, segundo o Rhodium.

Avaliações 'exorbitantes' em relação à receita real

O ponto mais crítico do relatório está na comparação entre receita e valor de mercado das startups chinesas. "As avaliações em relação à receita parecem exorbitantes para a Moonshot e a DeepSeek no momento", afirma o Rhodium.

Segundo os analistas, a relação entre valuation e receita chega a 50 vezes para a Moonshot e a 163 vezes para a DeepSeek — muito acima das 34 vezes da OpenAI e das 21 vezes da Anthropic.

Segundo a Rhodium, a Anthropic deve abrir capital nos Estados Unidos no próximo mês, enquanto a OpenAI adiou seus planos de oferta pública inicial de ações (IPO) para o ano que vem. A Moonshot já teria protocolado, de forma confidencial, pedido de IPO em Hong Kong, enquanto a DeepSeek também se prepara para abrir capital — questionada sobre o registro confidencial, a Moonshot disse não comentar rumores de mercado.

Modelos abertos custam menos, mas também rendem menos

O relatório aponta que laboratórios chineses de IA já buscam formas de capturar uma fatia maior da receita gerada por terceiros que oferecem acesso a seus modelos — já que a natureza de código aberto dessas ferramentas permite que qualquer pessoa com hardware suficiente baixe e rode o modelo de forma independente, sem repassar receita ao desenvolvedor original.

Os modelos americanos, em sua maioria fechados, também custam bem mais por tarefa executada do que os chineses, segundo a empresa de comparação de IA Artificial Analysis.

"O descompasso de financiamento significa que vai ser muito mais difícil para os laboratórios chineses de fronteira crescerem de forma sustentável", disse Logan Wright, sócio do Rhodium Group e coautor do relatório junto com o analista Endeavour Tian, em comunicado à CNBC. "Eles vão depender fortemente de um clima favorável no mercado de ações — historicamente, essa não é uma aposta fácil na China."

O contraste com o uso real das plataformas

O dado do Rhodium contrasta com outro fenômeno já registrado no mercado: em volume de uso, modelos chineses já dominam plataformas como a OpenRouter, respondendo por 46,4% de todos os tokens processados, contra 35,7% dos modelos americanos.

A Anthropic, maior provedora americana na plataforma, detém apenas 14,8% do volume — mas, segundo dados da própria OpenRouter, ainda assim captura mais da metade de todo o gasto na plataforma, evidenciando uma estratégia de precificação premium que sustenta receita mesmo com fatia bem menor de uso.