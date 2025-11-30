Inundações deixam 442 mortos na Indonésia; número deve aumentar

Inundações na Ásia: cresce o número de mortos (CHAIDEER MAHYUDDIN / AFP)
Redação Exame
Publicado em 30 de novembro de 2025 às 09h52.
As inundações que atingem a Indonésia já deixaram 442 mortos, segundo atualização divulgada neste domingo, 30, pela agência nacional de gestão de desastres.
O país ainda registra 402 desaparecidos, enquanto equipes de resgate enfrentam dificuldades para chegar às áreas mais isoladas da ilha de Sumatra, a região mais devastada, onde milhares de moradores seguem sem acesso a itens básicos.
O desastre integra um cenário mais amplo no Sudeste Asiático, onde cerca de 600 mortes foram confirmadas após dias de chuvas extremas que afetaram Indonésia, Tailândia, Malásia e Sri Lanka, de acordo com informações da AFP.
A agência descreve destruição generalizada, comunidades submersas e necrotérios sobrecarregados devido ao volume de vítimas.
Na Tailândia, foram contabilizadas 162 mortes em sete províncias, mais de 100 apenas em Songkhla, onde o nível da água chegou a três metros. A situação crítica levou as autoridades a utilizarem caminhões frigoríficos para armazenar corpos. O primeiro-ministro pediu desculpas públicas e anunciou compensações financeiras.
No Sri Lanka, o país enfrenta 132 óbitos, cerca de 80 mil pessoas desabrigadas e 176 desaparecidos, além da decretação de estado de emergência. Já na Malásia, as enchentes no estado de Perlis deixaram duas vítimas confirmadas até o momento.
Equipes de resgate continuam mobilizadas em toda a região, enquanto governos avaliam novos planos de emergência diante da força das chuvas e do avanço das enchentes.