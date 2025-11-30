Mundo

Inundações deixam 442 mortos na Indonésia; número deve aumentar

País ainda registra 402 desaparecidos, enquanto equipes de resgate enfrentam dificuldades para chegar às áreas mais isoladas da ilha de Sumatra, região mais devastada

Inundações na Ásia: cresce o número de mortos (CHAIDEER MAHYUDDIN / AFP)

Publicado em 30 de novembro de 2025 às 09h52.

As inundações que atingem a Indonésia já deixaram 442 mortos, segundo atualização divulgada neste domingo, 30, pela agência nacional de gestão de desastres.

O país ainda registra 402 desaparecidos, enquanto equipes de resgate enfrentam dificuldades para chegar às áreas mais isoladas da ilha de Sumatra, a região mais devastada, onde milhares de moradores seguem sem acesso a itens básicos.

O desastre integra um cenário mais amplo no Sudeste Asiático, onde cerca de 600 mortes foram confirmadas após dias de chuvas extremas que afetaram Indonésia, Tailândia, Malásia e Sri Lanka, de acordo com informações da AFP.

A agência descreve destruição generalizada, comunidades submersas e necrotérios sobrecarregados devido ao volume de vítimas.

Número de mortos deve aumentar nos próximos dias

Na Tailândia, foram contabilizadas 162 mortes em sete províncias, mais de 100 apenas em Songkhla, onde o nível da água chegou a três metros. A situação crítica levou as autoridades a utilizarem caminhões frigoríficos para armazenar corpos. O primeiro-ministro pediu desculpas públicas e anunciou compensações financeiras.

No Sri Lanka, o país enfrenta 132 óbitos, cerca de 80 mil pessoas desabrigadas e 176 desaparecidos, além da decretação de estado de emergência. Já na Malásia, as enchentes no estado de Perlis deixaram duas vítimas confirmadas até o momento.

Equipes de resgate continuam mobilizadas em toda a região, enquanto governos avaliam novos planos de emergência diante da força das chuvas e do avanço das enchentes.

