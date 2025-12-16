Chuva e vento fortes provocam alagamentos em cidades de Santa Catarina

Uma forte chuva acompanhada de rajadas de vento atingiu diversas regiões de Santa Catarina na noite de segunda-feira, 16, provocando pontos de alagamentos, principalmente em municípios do litoral norte e do oeste do estado.

As ocorrências foram registradas em cidades como Porto Belo, Itapema, Balneário Camboriú, Blumenau, Brusque e Xanxerê, além de outros municípios do Oeste catarinense.

No litoral, os maiores transtornos foram causados pelo grande volume de chuva em um curto intervalo de tempo. O acumulado resultou em alagamentos pontuais em vias urbanas, especialmente em Porto Belo, Itapema e Balneário Camboriú.

Em alguns trechos, ruas ficaram temporariamente cobertas pela água, dificultando o trânsito de veículos e pedestres.

Apesar das rajadas de vento, não houve registro de destelhamentos, quedas de árvores ou danos estruturais em residências e estabelecimentos comerciais.

No oeste do estado, cidades como Xanxerê e São Miguel do Oeste também enfrentaram chuva intensa durante a noite, com acúmulo de água em alguns pontos urbanos.

Equipes municipais e órgãos de segurança acompanharam a situação, mas, até o momento, não há informações sobre ocorrências graves ou necessidade de atendimento a desabrigados ou desalojados.

Segundo os órgãos de monitoramento, o temporal esteve associado à instabilidade provocada pela passagem de uma frente fria.

A orientação é para que a população redobre a atenção, especialmente em áreas com histórico de alagamentos. A previsão indica melhora gradual das condições do tempo, com a chegada de uma massa de ar mais seco sobre o estado.