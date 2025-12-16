Brasil

Guia do CidadãoInfraestruturaCÂMARAGOVERNO LULASENADO
Um conteúdo SBT News

Chuva e vento fortes provocam alagamentos em cidades de Santa Catarina

As ocorrências foram registradas em cidades como Porto Belo, Itapema, Balneário Camboriú, Blumenau, Brusque, e Xanxerê

Santa Catarina: fortes chuvas provocaram pontos de alagamentos em municípios do litoral norte e oeste do estado (@Itapemamilgrau/ @portobelomilgrau/SBT News/Reprodução)

Santa Catarina: fortes chuvas provocaram pontos de alagamentos em municípios do litoral norte e oeste do estado (@Itapemamilgrau/ @portobelomilgrau/SBT News/Reprodução)

SBT News
SBT News

Publicado em 16 de dezembro de 2025 às 14h36.

Uma forte chuva acompanhada de rajadas de vento atingiu diversas regiões de Santa Catarina na noite de segunda-feira, 16, provocando pontos de alagamentos, principalmente em municípios do litoral norte e do oeste do estado.

As ocorrências foram registradas em cidades como Porto Belo, Itapema, Balneário Camboriú, Blumenau, Brusque e Xanxerê, além de outros municípios do Oeste catarinense.

No litoral, os maiores transtornos foram causados pelo grande volume de chuva em um curto intervalo de tempo. O acumulado resultou em alagamentos pontuais em vias urbanas, especialmente em Porto Belo, Itapema e Balneário Camboriú.

Em alguns trechos, ruas ficaram temporariamente cobertas pela água, dificultando o trânsito de veículos e pedestres.

Apesar das rajadas de vento, não houve registro de destelhamentos, quedas de árvores ou danos estruturais em residências e estabelecimentos comerciais.

No oeste do estado, cidades como Xanxerê e São Miguel do Oeste também enfrentaram chuva intensa durante a noite, com acúmulo de água em alguns pontos urbanos.

Equipes municipais e órgãos de segurança acompanharam a situação, mas, até o momento, não há informações sobre ocorrências graves ou necessidade de atendimento a desabrigados ou desalojados.

Segundo os órgãos de monitoramento, o temporal esteve associado à instabilidade provocada pela passagem de uma frente fria.

A orientação é para que a população redobre a atenção, especialmente em áreas com histórico de alagamentos. A previsão indica melhora gradual das condições do tempo, com a chegada de uma massa de ar mais seco sobre o estado.

Acompanhe tudo sobre:Santa CatarinaChuvasSBT News

Mais de Brasil

Aprovação de Lula sobe a 48% e desaprovação cai a 49%, diz Genial/Quaest

Prefeito da Paraíba tem mandato cassado após acusação de envolvimento com crime organizado

Policial sacou R$ 48 milhões para deputado Antonio Doido, diz PF

José Serra está internado em São Paulo com infecção na garganta

Mais na Exame

Esporte

Al Rayyan x Praia Clube: horário e onde assistir ao jogo pelo Mundial de Clubes

Carreira

Seu negócio não precisa de mais esforço, precisa disso — e quase ninguém fala

Mundo

Acordo UE-Mercosul foi aprovado? Entenda os próximos passos

Brasil

Aprovação de Lula sobe a 48% e desaprovação cai a 49%, diz Genial/Quaest