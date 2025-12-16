Brasil

Guia do CidadãoInfraestruturaCÂMARAGOVERNO LULASENADO

Temperaturas devem abaixar na quarta-feira; veja previsão

Ventos vindos do sul começam a reduzir o calor no estado de São Paulo e temperaturas amenas serão sentidas a partir de terça-feira, 16

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 16 de dezembro de 2025 às 06h54.

A quarta-feira, 17, em São Paulo será marcada por uma queda nas temperaturas, que não devem ultrapassar os 22°C à tarde.

A mudança é consequência da chegada de uma frente fria, que começou a afetar o estado de São Paulo nesta terça-feira, 16, e provoca um alívio temporário no calor.

A sensação térmica será mais fresca, com um clima mais ameno e chuvas esparsas ao longo do dia.

Na capital paulista, as temperaturas mais baixas devem se manter até o fim da semana, com máximas variando entre 24°C e 25°C.

O interior paulista também deve enfrentar uma trégua no calor, especialmente nas regiões mais próximas ao litoral, onde as temperaturas serão um pouco mais amenas. Não se espera frio intenso nessas áreas.

Até quando vai durar o frio em São Paulo?

O frio que chega nesta terça-feira, 16, a São Paulo deve durar até o final da semana.

As temperaturas começam a subir novamente no fim de semana, com o retorno gradual do calor.

Acompanhe tudo sobre:Previsão do tempoEstado de São Paulo

Mais de Brasil

Frio chega nesta semana — mas vai embora rápido; saiba quando

Vai esfriar essa semana em São Paulo? Saiba quando

Novas regras para check in e check out em hotéis começam a valer nesta segunda-feira

Motta decide deixar votações de PEC da Segurança e PL Antifacção para 2026

Mais na Exame

Esporte

Fifa The Best 2025: Raphinha é único brasileiro concorrendo a Melhor Jogador

Ciência

Pesquisa da USP indica que Marte pode ter sido 'paraíso' dos micróbios

Brasil

Frio chega nesta semana — mas vai embora rápido; saiba quando

EXAME Agro

Por que grandes frigoríficos estão fechando as portas nos Estados Unidos