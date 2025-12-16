Temperaturas devem abaixar na quarta-feira; veja previsão

A quarta-feira, 17, em São Paulo será marcada por uma queda nas temperaturas, que não devem ultrapassar os 22°C à tarde.

A mudança é consequência da chegada de uma frente fria, que começou a afetar o estado de São Paulo nesta terça-feira, 16, e provoca um alívio temporário no calor.

A sensação térmica será mais fresca, com um clima mais ameno e chuvas esparsas ao longo do dia.

Na capital paulista, as temperaturas mais baixas devem se manter até o fim da semana, com máximas variando entre 24°C e 25°C.

O interior paulista também deve enfrentar uma trégua no calor, especialmente nas regiões mais próximas ao litoral, onde as temperaturas serão um pouco mais amenas. Não se espera frio intenso nessas áreas.

Até quando vai durar o frio em São Paulo?

O frio que chega nesta terça-feira, 16, a São Paulo deve durar até o final da semana.

As temperaturas começam a subir novamente no fim de semana, com o retorno gradual do calor.