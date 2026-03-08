Brasil

Tarcísio passa por procedimento no joelho em hospital de São Paulo

Infiltração foi feita para tratar artrose; médicos ainda avaliam necessidade de cirurgia.

Procedimento ocorreu sem intercorrências, mas equipe médica avalia evolução do quadro. (Divulgação / Governo de SP/Flickr)

Ana Dayse
Colaboradora

Publicado em 8 de março de 2026 às 15h35.

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, foi submetido neste domingo, 8, a um procedimento de infiltração no joelho como parte do tratamento para artrose. A intervenção foi realizada no Hospital Vila Nova Star, na capital paulista, segundo boletim médico divulgado pela equipe que acompanha o governador.

Procedimento foi realizado para aliviar dor e inflamação

De acordo com os médicos, a infiltração foi indicada como estratégia terapêutica para reduzir o processo inflamatório, aliviar a dor e melhorar a função da articulação afetada pela artrose.

O procedimento ocorreu sem intercorrências e foi bem tolerado pelo paciente, com evolução inicial considerada satisfatória.

Apesar do resultado positivo imediato, a equipe médica informou que ainda não é possível descartar a necessidade de uma cirurgia no futuro, dependendo da evolução do quadro clínico.

O boletim é assinado pelos médicos Ludhmila Abrahão Hajjar, Carlos Henrique Bittencourt, Paulo Marcelo Gehm Hoff e Daniel Favarão Del Negro.

