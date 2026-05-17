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Bolsa Família: app ganhará atualização a partir de segunda; veja o que muda

Entre as novas funcionalidades, será possível conferir informações detalhadas sobre o benefício e receber notificações sobre pendências

Bolsa Família: O ministério também anunciou que novas funções devem ser lançadas aos poucos (MDAS/Divulgação)

Bolsa Família: O ministério também anunciou que novas funções devem ser lançadas aos poucos (MDAS/Divulgação)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 17 de maio de 2026 às 10h51.

O aplicativo do Bolsa Família vai receber uma nova atualização a partir da próxima segunda-feira, 18. Entre as novas funcionalidades, será possível conferir informações detalhadas sobre o benefício e receber notificações sobre pendências.

As mudanças irão acontecer no mesmo aplicativo, não sendo necessário baixar um novo. Uma mensagem de atualização irá aparecer para o beneficiário e as novas funções estarão disponíveis após a atualização do app do Bolsa Família.

Inicialmente, a atualização estará disponível apenas para os beneficiários que tenham telefone celular com sistema Android.

Entre as primeiras novidades estão a visualização de pendências relacionadas à família do beneficiário, o acesso a informações relacionadas ao bloqueio do benefício e a outros programas do governo federal.

De acordo com o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), essas melhorias não vão substituir o atendimento nos Centros de Referência da Assistência Social (CRAS).

No entanto, fique atento: ainda será necessário ir ao CRAS para atendimentos de alterações cadastrais e manutenção do benefício.

"Com o novo aplicativo, espera-se que o beneficiário consiga identificar previamente suas pendências, comparecendo ao CRAS já munido das informações e documentos necessários, o que tende a reduzir a necessidade de mais de um deslocamento para a resolução da demanda", explicou o ministro do MDS, Wellington Dias.

Segundo a pasta, cerca de 6 milhões de usuários estão ativos na plataforma Android e aproximadamente 270 mil usuários na plataforma iOS no app do Bolsa Família.

O aplicativo também auxiliará os não beneficiários que querem começar o processo para participar do programa.

Nesse modo, é possível ver o calendário de pagamentos e ter acesso a informações gerais do programa e um canal direto com a Caixa, responsável pelo pagamento do auxílio.

Atualizações futuras

O ministério também anunciou que novas funções devem ser lançadas aos poucos. Futuramente o aplicativo terá:

  • informações de rastreio e situação do cartão;
  • permissão para que o beneficiário escolha a conta em que receberá o benefício;
  • possibilidade para que o beneficiário solicite o retorno garantido — mecanismo que assegura que famílias beneficiárias do Bolsa Família, que saíram por alguma melhora na renda familiar e depois voltaram a ficar em situação de vulnerabilidade, voltem ao programa com prioridade, sem precisar passar pela fila de espera.

Entre as funcionalidades que já existem estão:

  • Extrato de parcelas;
  • Calendário de pagamentos;
  • Desligamento voluntário;
  • Push e caixa de mensagens.

Funcionalidades que passarão a integrar o aplicativo na segunda-feira, 17:

  • Informações detalhadas sobre benefício, composição familiar e pendências;
  • Área para o não beneficiário e área para o novo entrante.
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