Tarcísio diz que é leal a Bolsonaro: 'Flávio vai contar com a gente'

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), afirmou nesta segunda-feira, 8, que apoiará a candidatura do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) à Presidência da República em 2026.

"O presidente Bolsonaro é uma pessoa que eu respeito muito, sempre disse que eu serei leal a ele. Isso é inegociável [...] O Flávio vai contar com a gente. Ele tem uma grande responsabilidade a partir de agora, porque ele se junta a outros grandes nomes da oposição, como Zema, Caiado e Ratinho Júnior, todos extremamente qualificados", afirmou Tarcísio.

Tarcísio comentou o tema na tarde desta segunda-feira, 8, durante o anúncio do repasse de verbas de custeio para a saúde de Diadema, no ABC paulista. A informação de que Jair Bolsonaro escolheu Flávio para disputar a Presidência contra Lula em 2026 veio a público na última sexta-feira, 5.

Segundo ele, ainda é cedo para avaliar se a decisão de Jair Bolsonaro em indicar Flávio como candidato é a mais acertada. "Isso aí a gente vai avaliar ao longo do tempo agora. Eu acho que está cedo, ainda tem um tempo de maturação", declarou o governador, ao ser questionado sobre pesquisas que apontam Flávio em desvantagem contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em relação a outros possíveis concorrentes da direita.

O governador também criticou o que classificou como “desarranjo" político e institucional, derivado, segundo ele, de uma crise de liderança. "São muitas questões que vão demandar projeto, esforço e liderança, e o Flávio agora se apresenta para encabeçar esse projeto", disse.

*Com informações do Globo