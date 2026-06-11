Pesquisa Alfa: Lula tem 40% e Flávio Bolsonaro, 31%, no 1º turno

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera a corrida presidencial em cenário estimulado de primeiro turno, segundo pesquisa Alfa Inteligência divulgada nesta quinta-feira, 11.

O levantamento mostra que Lula aparece com 40% das intenções de voto, contra 31% do senador Flávio Bolsonaro (PL), uma vantagem de 9 pontos percentuais. Ronaldo Caiado (PSD) e Romeu Zema (Novo) aparecem empatados na terceira posição, com 7% cada.

Em seguida estão Joaquim Barbosa (DC), com 3%, e Renan Santos (Missão), com 2%. Tereza Cristina (PP) e outros candidatos somam 1% cada. Os indecisos representam 1% do eleitorado, enquanto 7% afirmam que votariam em branco ou nulo.

Essa é a primeira pesquisa testada pelo instituto com esses nomes, por isso não é possível comparar com o resultado de março.

Na pesquisa de intenção de voto espontânea, quando nenhum nome é apresentado ao eleitor, Lula lidera com 36% das menções, seguido por Flávio Bolsonaro, com 24%. Ronaldo Caiado aparece com 5% e Romeu Zema, com 4%. Os demais candidatos somam 7%, enquanto 10% dos entrevistados dizem que não votariam em nenhum e 13% não souberam ou não responderam.

Lula lidera no Nordeste e Sudeste

A pesquisa também revelou diferenças regionais importantes. No Nordeste, Lula lidera com 57%, contra 24% de Flávio Bolsonaro. No Sudeste, o petista aparece com 34% e o senador com 30%.

Já no Sul, o senador do PL registra 37%, enquanto o presidente tem 34%.

No Centro-Oeste, o cenário é mais equilibrado, com 39% para Flávio e 32% para Lula, e no Norte, petista tem 41% contra 33% do senador. Ronaldo Caiado apresenta melhor desempenho no Norte, com 8%.

Lula tem vantagem entre as mulheres

Entre os eleitores por gênero, Lula lidera entre mulheres com 42%, contra 28% de Flávio. Entre os homens, a disputa é mais apertada: 37% para o petista e 35% para o filho mais velho de Jair Bolsonaro (PL).

Por faixa etária, o presidente lidera em todos os grupos. Entre os jovens de 16 a 24 anos, Lula tem 40%, contra 31% de Flávio Bolsonaro.

Entre 25 e 34 anos, o petista registra 42% e o senador, 28%. Entre os eleitores com 60 anos ou mais, Lula aparece com 41%, e Flávio, com 34%.

No recorte por escolaridade, Lula se destaca entre os entrevistados com ensino fundamental completo ou incompleto, com 44%, contra 28% de Flávio Bolsonaro.

Entre eleitores com ensino médio, os números são mais equilibrados: 35% para Lula e 34% para Flávio. Já entre os com ensino superior ou pós-graduação, a disputa é apertada, com 42% a 35% para Lula no superior e 35% a 34% no pós, respectivamente.

A pesquisa também analisou a renda pessoal. Entre entrevistados com até um salário mínimo, Lula soma 45% contra 30% de Flávio Bolsonaro. Entre aqueles com mais de 10 salários mínimos, Lula registra 44% e Flávio, 38%.

No recorte religioso, Lula lidera entre católicos (39% a 35%) e espíritas (43% a 28%). Flávio Bolsonaro apresenta melhor desempenho entre evangélicos (35% a 32%), enquanto, entre os que não têm religião, Lula registra 47%, contra 14% de Flávio.

A pesquisa Alfa Inteligência ouviu 1.400 brasileiros com 16 anos ou mais. O levantamento tem nível de confiança de 95% e margem de erro de 2,6 pontos percentuais para mais ou menos. O estudo está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR03496-2026.