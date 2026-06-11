Lula estabelece meta de 'zerar' fila de espera para benefícios do INSS até setembro

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta quinta-feira, 11, que o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) tem como meta eliminar a fila de espera para a concessão de benefícios até setembro deste ano. Zerar as filas do INSS foi uma promessa de Lula ao assumir a presidência em 2023.

A declaração foi feita durante cerimônia de entregas do programa Imóvel da Gente, no Palácio do Planalto, em Brasília.

"Quero dar os parabéns à nova presidenta do INSS, que prometeu, que prometeu para mim que, até o mês de setembro, ela vai zerar a famosa fila do INSS de pessoas esperando o benefício", disse Lula.

Caso essa meta seja alcançada dentro do prazo indicado, o governo poderá solucionar uma das principais reclamações dos beneficiários do INSS antes das eleições presidenciais de 2026.

De acordo com o Ministério da Previdência, a fila do INSS encontra-se atualmente no menor nível registrado em 17 meses. A pasta informou que o estoque de requerimentos caiu de 3,1 milhões em fevereiro para 2,2 milhões atualmente, uma redução de 29% em três meses.

"É importante destacar que nem todos os processos dependem somente da administração pública. Aproximadamente 528 mil casos correspondem a pendências por parte dos segurados, como ausência de documentação ou necessidade de complementação de informações. Ou seja, mais de 20% da fila depende de ações dos segurados", detalha o ministério.

Quem está no comando do INSS?

O comando do INSS foi alterado em abril. Substituindo Gilberto Waller, que deixou o cargo, a nova presidenta é Ana Cristina Viana Silveira, servidora de carreira do órgão. Formada em direito, Ana ingressou no INSS em 2003 como analista do seguro social.

Com mais de 20 anos de experiência no sistema previdenciário, Ana Cristina ingressou no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) em 2003 como Analista do Seguro Social. Antes de assumir a presidência do INSS, ocupava o cargo de secretária-executiva adjunta do Ministério da Previdência Social. Sua trajetória inclui a presidência do Conselho de Recursos da Previdência Social (CRPS) por quase três anos, período em que dobrou a capacidade de análise de recursos.

Segundo um comunicado do INSS, a escolha de uma servidora com experiência abrangente — capaz de compreender o fluxo previdenciário desde o atendimento nas agências até a fase recursal — representa um novo momento para o Instituto, com foco na redução do tempo de espera e na qualidade do atendimento aos segurados.

Entre os motivos para a mudança na liderança está o impacto negativo que as filas de beneficiários causavam à imagem do governo de Luiz Inácio Lula da Silva, questão que poderia ser explorada por adversários na campanha eleitoral.

O ministério também informou que o tempo médio de análise dos benefícios vem caindo. Em abril, o prazo médio foi de 40 dias, comparado a 51 dias em março e 59 dias em fevereiro.