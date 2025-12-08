Relator diz que texto da dosimetria não terá anistia a Bolsonaro

TOPSHOT - Former Brazilian President (2019-2022) Jair Bolsonaro leaves the DF Star hospital in Brasilia on September 14, 2025, after undergoing a series of medical examinations, as he remains under house arrest. Brazil's Supreme Court on September 11 sentenced firebrand ex-president Jair Bolsonaro to 27 years in prison for coup plotting at the end of a landmark trial that divided the nation and drew US fury. (Photo by Sergio Lima / AFP) (Photo by SERGIO LIMA/AFP via Getty Images) (SERGIO LIMA/AFP/Getty Images)
Redação Exame
Publicado em 8 de dezembro de 2025 às 18h40.
O deputado Paulinho da Força (Solidariedade-SP), relator do projeto de lei da Dosimetria, descartou nesta segunda-feira, 8, que seu relatório terá anistia para o ex-presidente Jair Bolsonaro e outros envolvidos nos atos golpistas do 8 de janeiro.
"O pessoal do PL voltou a falar nessa história de anistia. Desde o início eu estou dizendo que não tem nenhuma possibilidade de ter anistia no meu relatório. No meu relatório não consta anistia e nem vai constar", disse o deputado.
A discussão sobre uma anistia ampla para os condenados pelo 8 de janeiro voltou ao centro do debate público depois que o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) foi definido como pré-candidato à Presidência.
No último domingo, Flávio disse que o preço para a retirada de sua pré-candidatura seria a aprovação de uma anistia.
Segundo informações do Globo, o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), disse a aliados que não tem chance de pautar um projeto que inclua uma anistia.
O texto relatado por Paulinho da Força deve trazer uma redução de penas para os presos pelo 8 de janeiro.
"Os que foram considerados mandantes dos crimes têm a pena reduzida proporcionalmente. Portanto, também serão beneficiados. Por isso deixo muito claro a todos que no meu relatório não tem anistia, anistia zero, o que tem é redução de penas", disse Paulinho.
*Com informações do Globo