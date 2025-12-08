Relator diz que texto da dosimetria não terá anistia a Bolsonaro

O deputado Paulinho da Força (Solidariedade-SP), relator do projeto de lei da Dosimetria, descartou nesta segunda-feira, 8, que seu relatório terá anistia para o ex-presidente Jair Bolsonaro e outros envolvidos nos atos golpistas do 8 de janeiro.

"O pessoal do PL voltou a falar nessa história de anistia. Desde o início eu estou dizendo que não tem nenhuma possibilidade de ter anistia no meu relatório. No meu relatório não consta anistia e nem vai constar", disse o deputado.

A discussão sobre uma anistia ampla para os condenados pelo 8 de janeiro voltou ao centro do debate público depois que o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) foi definido como pré-candidato à Presidência.

No último domingo, Flávio disse que o preço para a retirada de sua pré-candidatura seria a aprovação de uma anistia.

Segundo informações do Globo, o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), disse a aliados que não tem chance de pautar um projeto que inclua uma anistia.

O texto relatado por Paulinho da Força deve trazer uma redução de penas para os presos pelo 8 de janeiro.

"Os que foram considerados mandantes dos crimes têm a pena reduzida proporcionalmente. Portanto, também serão beneficiados. Por isso deixo muito claro a todos que no meu relatório não tem anistia, anistia zero, o que tem é redução de penas", disse Paulinho.

*Com informações do Globo