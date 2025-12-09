Emprego nos EUA e indústria no Brasil: o que move os mercados nesta terça-feira

Os agentes do mercado financeiro acompanham nesta terça-feira, 9, uma agenda carregada de indicadores nacionais. Entre os dados locais, ganham destaque o IPC da Fipe, o IGP-M 1ª prévia, a Pesquisa Industrial Mensal Regional do IBGE e os indicadores industriais da CNI, que ajudam a medir o ritmo da atividade econômica e a pressão dos preços no início de dezembro.

Na véspera, o Ibovespa recuperou apenas uma fração da forte queda registrada na sexta-feira. Investidores seguem acompanhando os desdobramentos da corrida eleitoral para 2026, que trouxe volatilidade ao mercado. O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), após anunciar e recuar sobre sua candidatura, voltou atrás mais uma vez e agora afirma que sua decisão é definitiva. “É irreversível. Minha candidatura não está à venda”, declarou à Folha de S.Paulo. O parlamentar também afirmou que o seu sobrenome representa vantagem na disputa interna com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), até então visto como o nome mais competitivo do campo bolsonarista.

Reunião Copom

Enquanto isso, o Comitê de Política Monetária (Copom) inicia reunião de dois dias, em paralelo ao Federal Reserve (Fed, banco central dos EUA). No Brasil, a expectativa predominante é de manutenção da taxa básica em 15% ao ano, o que indicaria continuidade do aperto financeiro. Nos Estados Unidos, as apostas majoritárias apontam para um corte de 0,25 ponto percentual, decisão que pode mexer com fluxos globais, câmbio e apetite por risco.

A agenda americana também inclui a divulgação do relatório Jolts referente a outubro. O indicador, que mede o número de vagas abertas, é acompanhado de perto pelo Federal Reserve para monitorar a pressão do mercado de trabalho sobre a inflação. O consenso prevê 7,2 milhões de vagas, dado que deve ajudar a calibrar as expectativas para os próximos passos da política monetária nos EUA.