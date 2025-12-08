Sul e Sudeste podem ter tempestades com ventos de 100km/h nesta terça-feira

Um ciclone extratropical de forte intensidade deve se formar entre esta segunda-feira, 8, e terça-feira, 9, e colocar o Sul do Brasil, além de áreas do Sudeste e do Centro-Oeste, em alerta para temporais e ventania. De acordo com o Climatempo, há risco de transtornos, com rajadas próximas de 100 km/h, sobretudo no Sul.

O fenômeno se desenvolve a partir do aprofundamento de uma área de baixa pressão atmosférica, associada a uma frente fria. Esse processo favorece a formação de nuvens carregadas, capazes de provocar chuva intensa em curto período, descargas elétricas e vento forte.

Com a intensificação do sistema, os efeitos tendem a se espalhar pelo centro-sul do país ao longo da semana. A previsão indica que o ciclone avance pelo Sul antes de seguir em direção ao oceano, mantendo a instabilidade por vários dias.

Onde o impacto do ciclone será mais intenso

A formação do ciclone começa entre o sul do Paraguai, o nordeste da Argentina e o Rio Grande do Sul. Na madrugada do dia 9, o sistema cruza o território gaúcho de oeste para leste, avançando em direção ao litoral.

No Rio Grande do Sul, o risco de temporais aumenta desde a madrugada de terça-feira. A quarta-feira, 10, deve concentrar o pico de ventania, com maior atenção para áreas urbanas, serranas e litorâneas.

Em Santa Catarina, o período mais instável ocorre entre os dias 9 e 10, com chuva persistente e vento forte. No Paraná, a terça-feira será marcada por instabilidade, enquanto as rajadas tendem a se intensificar na quarta-feira.

No Sudeste, o ciclone não avança diretamente sobre a região, mas seus efeitos aumentam o vento em São Paulo, no centro-sul do Rio de Janeiro e em áreas de Minas Gerais. O risco é menor que no Sul, embora haja possibilidade de temporais isolados.

No Centro-Oeste, Mato Grosso do Sul deve concentrar os impactos mais relevantes. Rajadas moderadas já são esperadas na segunda-feira, com intensificação ao longo da terça.

A previsão indica que o ciclone se afaste para alto-mar a partir desta quinta-feira, 11. Mesmo em deslocamento, o sistema ainda deve manter ventos fortes no litoral do Sul por mais alguns dias.