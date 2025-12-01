Dezembro chega com tempestades e frente fria: veja previsão em todo o país

O mês de dezembro começa com contrastes climáticos em todo o Brasil.

Uma frente fria avança pelo Sul e reforça áreas de instabilidade, ao mesmo tempo, em que o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) alerta para tempestades e chuvas intensas em partes das regiões Norte, Centro-Oeste e Sul nesta segunda-feira, 1º. Em alguns pontos, a chuva pode chegar a 100 mm, com ventos de até 100 km/h e risco de granizo.

Enquanto quase todo o país enfrenta pancadas de chuva e tempo abafado, o Nordeste começa o último mês do ano com muito calor e baixa umidade relativa do ar, que pode cair a níveis críticos - a 20% - em algumas áreas.

Sudeste tem calor, baixa umidade e chuva

Os estados da região Sudeste apresentam climas variados. No oeste e noroeste de Minas, há pancadas isoladas desde cedo, que avançam ao longo do dia para o Triângulo Mineiro, oeste, norte e nordeste de São Paulo, onde pode chover forte em alguns momentos.

No sul paulista, as pancadas chegam no fim da tarde. As demais áreas de São Paulo, além de Rio e Minas, têm sol e tempo firme, com temperaturas elevadas e baixa umidade em trechos do interior. No Rio, há chances de pancada com granizo à noite, apesar do estado não estar sob alerta.

O Inmet também emitiu um alerta para baixa umidade do ar na divisa entre Minas Gerais e São Paulo, variando de 20% a 30% e com baixo risco para incêndios florestais. O aviso vale para áreas do interior de Minas e de São Paulo, incluindo Triângulo Mineiro, Centro-Sul de Minas e faixas do interior paulista entre Ribeirão Preto, Araraquara, Araçatuba e Campinas, além de pontos do s

Sul tem tempestades que devem seguir ao longo da semana

O Sul tem tempo instável, que deve seguir ao longo de toda a semana. Rio Grande do Sul e Santa Catarina estão sob alerta do Inmet para chuva forte, com risco de temporais isolados. No início da tarde, a precipitação avança pelo oeste catarinense e alcança oeste e sul do Paraná.

A massa de ar frio associada à frente fria começa a mudar o tempo no Estado, para reduzir o calor e trazer temperaturas mais amenas em parte gaúcha, serrana e no interior de SC. No norte do Paraná, o tempo fica mais firme e o calor aumenta ao longo do dia.

Para os próximos dias, a MetSul prevê chuva irregular e temporais nos três estados, com picos de instabilidade entre segunda e terça no RS.

Centro-Oeste: chuva e clima abafado

Instabilidades atuam entre oeste e leste de Mato Grosso e faixa central de Goiás. Ao longo do dia, ganham força e podem provocar pancadas moderadas a fortes.

Uma área de baixa pressão no Paraguai intensifica a chuva no Mato Grosso do Sul, sobretudo no sul do estado, com risco de temporais.

No leste de Mato Grosso, o tempo abre mais e o calor se intensifica, com sensação de abafamento generalizada. Ao longo da semana, o avanço da frente fria deve organizar um canal de umidade que aumenta os volumes entre quarta e domingo.

Nordeste tem tempo firme e baixa umidade

O Nordeste é a única região fora dos alertas de tempestade do Inmet: o tempo seco predomina e a umidade relativa do ar pode chegar a 20% no Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e áreas de Sergipe, Alagoas, Piauí, Maranhão e Bahia.

Há chuva fraca e isolada no sul e litoral da Bahia e no oeste do estado. Maranhão e Piauí têm instabilidades fracas a moderadas, mais fortes em pontos isolados do Maranhão. As demais áreas seguem com sol forte, calor e baixa umidade.

Norte em alerta para chuvas intensas

O Norte concentra parte dos alertas mais severos do Inmet. Amazonas, Pará, Roraima, Rondônia, Tocantins e norte de Mato Grosso têm risco de chuva moderada a forte e tempestades.

As instabilidades diminuem no leste do Amazonas, mas persistem na metade oeste do estado, além de Acre e Roraima. No Pará, a chuva perde intensidade, mas segue fraca a moderada no sul. No Amapá, o tempo continua mais firme.

Projeções da MetSul e do Inmet indicam que, ao longo da semana, a região deve receber acumulados elevados, com alguns pontos entre 100 mm e 200 mm.

Tendências para dezembro

A previsão climática mensal do Inmet indica dezembro com chuva acima da média na maior parte das regiões Norte, Centro-Oeste, Sudeste e Nordeste (especialmente Bahia e Piauí).

No Sul, o mês deve registrar precipitação abaixo da média histórica.

As temperaturas devem ficar acima da média, com desvios de até 1,5 °C em áreas de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, sudeste do Pará, sul do Piauí e interior de São Paulo. No Sul, os registros não devem superar o padrão registrado no mês.