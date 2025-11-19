Rede voluntária usa estratégia de resposta emergencial para atender vítimas de ciclone no Paraná

O Movimento União BR , a, iniciou uma operação estruturada de ajuda humanitária no Paraná após o ciclone que atingiu o estado no início de novembro e provocou danos severos em diversos municípios.

A entidade, especialista em criar hubs de emergência, concentrou sua atuação em Rio Bonito do Iguaçu, uma das cidades mais afetadas, onde mais de 1400 casas e comércios foram destruídos e dezenas de propriedades rurais ficaram devastadas.

A resposta inclui o envio de mais de 100 mil refeições nutritivas desidratadas e itens de higiene à Defesa Civil e ONGs locais,

O objetivo foi garantir suporte imediato às famílias que perderam suas estruturas básicas de sobrevivência.

A entidade reforçou a capacidade operacional do município por meio da entrega de barracas de campanha térmicas e dois galpões de grande porte, criando espaços adequados para triagem, armazenamento de doações e atendimento humanitário.

“Nosso objetivo é fazer a reconstrução do local, assim como fizemos em São Sebastião (SP) e em diversas cidades do Rio Grande do Sul”, diz Tatiana Monteiro de Barros, fundadora e presidente do Movimento União BR.

Entregas visam substituir postos de atendimento em saúde que foram perdidos durante o ciclone

Uma das principais entregas estruturantes foi a implantação de uma Carreta de Saúde que permanecerá no município pelos próximos quatro meses oferecendo atendimentos clínicos essenciais.

Operada por profissionais do SUS, a unidade móvel possui:

Salas de consulta,

Sala de enfermagem e procedimentos,

Recepção,

Sanitário,

Insumos hospitalares,

Conexão via sistema Starlink.

Objetivo é garantir continuidade no atendimento em um momento em que diversas estruturas de saúde da cidade ficaram comprometidas.

A operação inclui ainda duas cabines de telemedicina para saúde mental, que permitirão a realização de mil atendimentos psicológicos e psicossociais voltados à população impactada, oferecendo acolhimento especializado para traumas e sofrimento emocional decorrente do episódio.

Todo esse conjunto de ações integra a estratégia do Movimento União BR de atuar simultaneamente na resposta emergencial, no fortalecimento dos serviços essenciais e na construção de soluções de médio e longo prazo.

A entidade segue estruturando fases adicionais de atuação em áreas como saúde, apoio psicossocial, educação, prevenção climática e reconstrução de estruturas comunitárias.

“Fomos reconhecidos pelo Governo do Estado Paraná e pela Defesa Civil do Estado do Paraná como parceiros oficiais da iniciativa privada para a reconstrução, e seguimos mobilizando empresas comprometidas em transformar essa realidade”, diz a presidente da instituição.

Entre os parceiros que tornam essa operação possível estão: Itaú, Instituto Ultra, Pra Quem Doar, Zurich Seguros, Zurich Santander, Zurich Foundation, Instituto da Criança, Grupo Boticário, LATAM, Viveo, Kenvue, Europamotors, Hypera, SStarkbank, Instituto FAR, Vedacit, Instituto Center Norte, Hinode, Instituto Stone, C6 Bank, Fundação Amor Horizontal, Fleximedical, Docket, Grant Thornton, VNP Advogados, Oracle, FSB e Instituto Max Fabiani.