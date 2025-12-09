Ciclone extratropical: Brasil com ventos de até 100km/h nesta terça

Um ciclone extratropical coloca o Sul, parte do Sudeste e do Centro-Oeste em alerta para temporais e ventos fortes nesta terça-feira, 9.

A Defesa Civil do Rio Grande do Sul emitiu alerta laranja para tempestades na região de Vacaria, com instabilidade próximas do Centro, Vales e Serra, com raios e possível queda de granizo.

Segundo a Climatempo, o sistema se desenvolve entre 8 e 9 de dezembro de 2025, entre o Paraguai, o nordeste da Argentina e o Sul do Brasil. Os efeitos devem ser sentidos até o dia 11 de dezembro em grande parte do centro-sul do país, com potencial para chuva intensa, raios e rajadas de vento.

O site classifica esse ciclone como de forte intensidade, com pressão atmosférica prevista abaixo de 1.000 hPa. Nos dias 10 e 11, já totalmente organizado, o sistema pode provocar rajadas entre 90 km/h e 120 km/h no litoral e em áreas elevadas das serras do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina.

Como o ciclone se forma e se desloca

Ciclone extratropical avança entre 8 e 11 de dezembro. (Reprodução/Climatempo)

O processo começou na tarde e noite de segunda-feira, 8, com o aprofundamento de uma área de baixa pressão entre o sul do Paraguai, o nordeste da Argentina e o Rio Grande do Sul.

Nesta terça-feira, 9, o ciclone se organiza completamente e o centro se desloca para o oeste do estado. O sistema atravessa o estado brasileiro rumo ao litoral, alcançando a Grande Porto Alegre à noite.

Na madrugada e manhã de quarta-feira, 10, o centro desloca-se lentamente para alto-mar. No dia 11, o ciclone avança para o oceano e se afasta da costa gaúcha.

A Climatempo reforça que, embora o sistema estimule ventos fortes e temporais no Sudeste e no Centro-Oeste, o ciclone não passará sobre nenhuma área dessas regiões, mantendo seu trajeto restrito ao Sul antes de seguir para o oceano.

Ciclones extratropicais são áreas de baixa pressão. Quanto menor a pressão, maior o potencial de ventos fortes. Pressões iguais ou inferiores a 1.000 hPa indicam intensidade elevada e favorecem nuvens do tipo cumulonimbus, capazes de gerar tempestades, rajadas acima de 100 km/h e até fenômenos severos, como tornados e microexplosões.

Quais regiões serão afetadas?

Sul

Entre 8 e 11 de dezembro, todos os estados da região terão risco de chuva e ventos fortes.

• Rio Grande do Sul: na Grande Porto Alegre, o risco de temporais aumenta já na madrugada de terça-feira, 9; a ventania mais intensa deve ocorrer no dia 10.

• Santa Catarina: Florianópolis terá instabilidade nos dias 9 e 10, com chuva forte e ventos intensos.

• Paraná: na Grande Curitiba, a instabilidade aumenta na terça-feira, com maior risco de ventania na quarta-feira, 10.

Sudeste

O ciclone influencia:

• São Paulo

• Centro-sul do Rio de Janeiro (incluindo Grande Rio e região serrana)

• Centro-sul e sudoeste de Minas Gerais (Sul de Minas, Zona da Mata, Grande BH e Triângulo Mineiro)

O aumento do vento começa na terça-feira, 9; as rajadas mais intensas, na quarta-feira, 10.

Centro-Oeste

• Mato Grosso do Sul será o estado mais impactado, por estar mais próximo do sistema. Rajadas moderadas podem ocorrer já na segunda-feira, 8; as mais fortes, na terça-feira, 9.