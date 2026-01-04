A Serra Mogi-Bertioga (SP-098) foi interditada temporariamente na manhã deste domingo, 4, entre os quilômetros 77 e 92, após o acumulado de cerca de 200 milímetros de chuva nas últimas 72 horas — volume acima do limite considerado seguro.

O bloqueio foi adotado por precaução pela concessionária Novo Litoral (CNL). O gabinete de crise do governo de São Paulo monitora a situação no litoral.

Como alternativa, motoristas devem utilizar o Sistema Anchieta-Imigrantes. A Ecovias implantou a Operação Subida 2×8 para facilitar o retorno do litoral, enquanto a interligação Planalto permanece interditada no sentido Baixada devido à neblina.

Nos demais trechos sob concessão, há registro de chuva no planalto, na serra e na interligação, sem novas restrições.

Esta é a primeira interdição por chuvas desde o início da concessão do Lote Novo Litoral, em novembro de 2024. Segundo a CNL, os protocolos de gerenciamento de risco e monitoramento de encostas foram acionados rapidamente.

Monitoramente das chuvas em São Paulo

As chuvas também causaram transtornos em outras cidades do litoral. Em Ubatuba, o acumulado chegou a 158 mm nas últimas seis horas — cerca de 65% da média esperada para todo o mês de janeiro, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE). Houve alagamentos em vias de bairros como Perequê-Açu e Estufa I e II, sem registro de vítimas ou desalojados até o momento.

Em Mongaguá, moradores receberam alertas via Cell Broadcast por causa das chuvas persistentes. Ruas dos bairros Nossa Senhora de Fátima e Agenor de Campos ficaram alagadas, e uma estrutura metálica caiu na Praça Dudu Samba.

No Vale do Ribeira, em Pariquera-Açu, três quedas de árvores provocaram interdição parcial da Rodovia Ivo Zanella, nos quilômetros 1, 2 e 7, sentido leste. Não houve vítimas.