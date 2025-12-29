Reservatórios de SP atingem pior nível desde a crise hídrica de 2015

Onda de calor recorde acelera consumo de água e leva governo a adotar plano de contingência no abastecimento (Rovena Rosa/Agência Brasil)
Redação Exame
Publicado em 29 de dezembro de 2025 às 15h44.
Dezembro de 2025 tem o pior nível dos reservatórios que abastecem a região metropolitana de São Paulo desde 2015, ano da mais grave crise hídrica do estado.
Dados da Sabesp mostram que, nesta segunda-feira, 29, o Sistema Integrado Metropolitano (SIM), que reúne sete mananciais, operava com 26,1% da capacidade.
O Sistema Alto Tietê apresenta a situação mais crítica. O volume armazenado era de 19,7%, queda de 0,2 ponto percentual em relação ao domingo, 28. As represas desse sistema estão localizadas na região leste da Grande São Paulo, em municípios como Suzano e Mogi das Cruzes.Após onda de calor, tempestades voltam a atingir o país no fim de ano
Segundo o governo de São Paulo, o cenário reflete a combinação de escassez de chuvas e aumento do consumo. Na última sexta-feira, 26, a gestão Tarcísio de Freitas informou que, durante a onda de calor que atinge o estado, a demanda por água chegou a crescer até 60%.O que está por trás da nova onda de calor no Brasil?
No domingo, 28, a capital paulista registrou pela terceira vez em 2025 o dia mais quente do ano. A estação do Mirante de Santana, referência do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), marcou 37,2°C às 16h. Desde o início da onda de calor, na semana do Natal, foi a terceira quebra de recorde anual de temperatura.
O indíce também entrou para a série histórica iniciada em 1943 como a quarta maior temperatura já registrada no local, ficando próxima do recorde absoluto de 37,8°C, alcançado em 17 de outubro de 2014.
Diante das temperaturas elevadas e da pressão sobre o sistema, o abastecimento na região metropolitana segue um plano de contingência do governo estadual.
Atualmente, a pressão da água é reduzida por até dez horas no período noturno, entre 19h e 5h. De acordo com o governo, a medida gera uma economia diária equivalente a mais de 1,2 milhão de caixas-d’água de 500 litros.