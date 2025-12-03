Brasil

Isenção do IPVA para carros antigos já vale a partir de 2026?

A Câmara aprovou, na última terça-feira, 2, a isenção da cobrança de IPVA para veículos com 20 anos ou mais de fabricação

IPVA: carros com mais de 20 anos vão ser isentos do imposto (Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

IPVA: carros com mais de 20 anos vão ser isentos do imposto (Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

Carolina Ingizza
Carolina Ingizza

Repórter

Publicado em 3 de dezembro de 2025 às 08h43.

A Câmara dos Deputados aprovou, na terça-feira, 2, em dois turnos, a PEC 72/23, que proíbe a cobrança de IPVA sobre veículos terrestres com 20 anos ou mais de fabricação.

A proposta, que teve origem no Senado, segue agora para promulgação e, pelo texto, a emenda entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da União.

Segundo o relator, deputado Euclydes Pettersen (Republicanos-MG), a expectativa é que a regra já passe a valer no próximo ano. “Se a gente conseguir incluir ela agora na próxima reunião do Congresso, para promulgação do presidente Davi, ela já vai valer para 2026. Falta só mais essa etapa”, afirmou.

Com a mudança, passa a valer uma regra nacional de isenção, substituindo a lógica atual, em que as normas do IPVA dependem exclusivamente da legislação de cada estado.

Como funciona hoje a isenção do IPVA para carros antigos

Pelo modelo vigente, como o IPVA é um tributo estadual, as regras de cobrança e de isenção variam conforme o local de registro do veículo. Na prática, um carro antigo pode ser isento em um estado e ainda ser tributado em outro.

IPVA 2026 em São Paulo: veja datas de pagamento, descontos e regras

Cada estado define a alíquota do imposto; o tempo mínimo de fabricação para conceder isenção; e os tipos de veículos contemplados.

O impacto da nova regra será maior em estados que ainda não possuem isenção por tempo de fabricação, como Minas Gerais, Pernambuco, Tocantins, Alagoas e Santa Catarina.

Quais veículos entram e quais ficam de fora da nova regra

A proposta aprovada cria uma imunidade tributária para carros de passeio; caminhonetes; e veículos mistos. A isenção vale para veículos com 20 anos ou mais de fabricação.

Ficam fora da regra micro-ônibus; ônibus; reboques; e semirreboques.

Foco no contribuinte de baixa renda

Durante o debate, deputados afirmaram que a proposta favorece famílias de menor poder aquisitivo.
“Estamos retirando esse tributo para as pessoas que já pagaram outro carro através do imposto”, disse o deputado Euclydes Pettersen (Republicanaos-MG).

O deputado Domingos Sávio (PL-MG) destacou o impacto social da medida. “Se não pagar o IPVA, sobra dinheiro para manter o carro em boas condições.”

Já o deputado Hildo Rocha (MDB-MA) citou o caso do Maranhão, que já concede isenção a veículos como camionetes usadas por pequenos produtores.

*Com informações da Agência Câmara

