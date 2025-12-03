Isenção do IPVA para carros antigos já vale a partir de 2026?

A Câmara dos Deputados aprovou, na terça-feira, 2, em dois turnos, a PEC 72/23, que proíbe a cobrança de IPVA sobre veículos terrestres com 20 anos ou mais de fabricação.

A proposta, que teve origem no Senado, segue agora para promulgação e, pelo texto, a emenda entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da União.

Segundo o relator, deputado Euclydes Pettersen (Republicanos-MG), a expectativa é que a regra já passe a valer no próximo ano. “Se a gente conseguir incluir ela agora na próxima reunião do Congresso, para promulgação do presidente Davi, ela já vai valer para 2026. Falta só mais essa etapa”, afirmou.

Com a mudança, passa a valer uma regra nacional de isenção, substituindo a lógica atual, em que as normas do IPVA dependem exclusivamente da legislação de cada estado.