Semana começa com alertas amarelo, laranja e vermelho para chuvas fortes

A próxima semana exige atenção em diversas regiões do Brasil. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alertas meteorológicos de níveis amarelo, laranja e vermelho, que atingem ao menos 15 estados e indicam risco de chuvas intensas e ventos fortes.

Alertas amarelo, laranja e vermelho

O instituto mantém avisos de nível amarelo, ,classificado como perigo potencial. Esse tipo de alerta prevê chuva entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros por dia, com ventos entre 40 km/h e 60 km/h, e baixo risco de interrupção de energia, alagamentos e quedas de galhos.

Os avisos de nível laranja representam perigo. A previsão é de chuva entre 30 e 60 milímetros por hora ou acumulados de 50 a 100 milímetros por dia, além de ventos intensos, com rajadas que podem chegar a 100 km/h.

Segundo o Inmet, há risco de corte no fornecimento de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

Já o alerta vermelho, para acumulado de chuva, prevê precipitações superiores a 60 mm por hora ou acima de 100 mm por dia, com grande risco de alagamentos severos, transbordamento de rios e deslizamentos de encostas, especialmente em áreas urbanas e regiões com histórico de vulnerabilidade.

Os alertas amarelo e laranja ficam válidos a partir de segunda-feira, 5, às 00h01, com término previsto para a quarta-feira, 7, às 23h59. Já o alerta vermelho vigora de 00h01 às 23h59 do dia 5.

Os estados atingidos, serão:

Acre (amarelo e laranja);

Amapá (amarelo)

Amazonas (amarelo e laranja);

Bahia (amarelo e vermelho);

Distrito Federal (amarelo e laranja);

Espírito Santo (amarelo e vermelho);

Goiás (amarelo e laranja);

Maranhão (amarelo);

Mato Grosso (amarelo e laranja);

Minas Gerais (amarelo, laranja e vermelho);

Pará (amarelo e laranja);

Pernambuco (amarelo);

Piauí (amarelo);

Rio de Janeiro (amarelo);

Rondônia (amarelo e laranja);

Tocantins (amarelo e laranja).

Vale lembrar que os alertas não valem para todo o estado de forma uniforme. Os municípios atingidos variam, de acordo com as condições meteorológicas locais. Por isso, a recomendação é consultar os avisos:

Instruções do Inmet

Além disso, diante do cenário, o Inmet orienta que, em caso de rajadas de vento, a população evite se abrigar debaixo de árvores, não estacione veículos próximos a torres de transmissão ou placas de propaganda e, sempre que possível, desligue aparelhos elétricos e o quadro geral de energia.

Em situações de emergência, a recomendação é acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193.