Semana começa com alertas amarelo, laranja e vermelho para chuvas fortes

Brasil começa a semana sob alerta de temporais e risco de alagamentos (Rovena Rosa/Agência Brasil)
Redação Exame
Publicado em 4 de janeiro de 2026 às 17h34.
A próxima semana exige atenção em diversas regiões do Brasil. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alertas meteorológicos de níveis amarelo, laranja e vermelho, que atingem ao menos 15 estados e indicam risco de chuvas intensas e ventos fortes.
O instituto mantém avisos de nível amarelo, ,classificado como perigo potencial. Esse tipo de alerta prevê chuva entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros por dia, com ventos entre 40 km/h e 60 km/h, e baixo risco de interrupção de energia, alagamentos e quedas de galhos.
Os avisos de nível laranja representam perigo. A previsão é de chuva entre 30 e 60 milímetros por hora ou acumulados de 50 a 100 milímetros por dia, além de ventos intensos, com rajadas que podem chegar a 100 km/h.
Segundo o Inmet, há risco de corte no fornecimento de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.
Já o alerta vermelho, para acumulado de chuva, prevê precipitações superiores a 60 mm por hora ou acima de 100 mm por dia, com grande risco de alagamentos severos, transbordamento de rios e deslizamentos de encostas, especialmente em áreas urbanas e regiões com histórico de vulnerabilidade.
Os alertas amarelo e laranja ficam válidos a partir de segunda-feira, 5, às 00h01, com término previsto para a quarta-feira, 7, às 23h59. Já o alerta vermelho vigora de 00h01 às 23h59 do dia 5.
Vale lembrar que os alertas não valem para todo o estado de forma uniforme. Os municípios atingidos variam, de acordo com as condições meteorológicas locais. Por isso, a recomendação é consultar os avisos:
Além disso, diante do cenário, o Inmet orienta que, em caso de rajadas de vento, a população evite se abrigar debaixo de árvores, não estacione veículos próximos a torres de transmissão ou placas de propaganda e, sempre que possível, desligue aparelhos elétricos e o quadro geral de energia.
Em situações de emergência, a recomendação é acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193.