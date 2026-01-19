Brasil

Guia do CidadãoInfraestruturaCÂMARAGOVERNO LULASENADO

Semana começa com temporais em todo país; veja até quando chove

Em algumas regiões, o acumulado nos próximos cinco dias pode superar o que era previsto para o mês

Durante o final de semana, algumas cidades, como São Paulo, registraram pancadas de chuva (Rovena Rosa/Agência Brasil)

Durante o final de semana, algumas cidades, como São Paulo, registraram pancadas de chuva (Rovena Rosa/Agência Brasil)

Gabriela Pessanha

Publicado em 19 de janeiro de 2026 às 14h05.

A semana começa com previsão de temporais para a maior parte do país. As chuvas são causadas pela Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS), que permanece ativa até sexta-feira, 23.

Após um final de semana com pancadas isoladas e altas temperaturas, as chuvas retornam nesta segunda-feira, 19, com maior intensidade na faixa central do território nacional. 

Volume de chuva pode ultrapassar o previsto para o mês

Em algumas partes de Goiás, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo, o volume de chuva nos próximos cinco dias pode ultrapassar o que era previsto para janeiro.

Nessas regiões, as precipitações podem ficar entre 200mm e 400mm.

A meteorologista da Climatempo, Josélia Pegorim, enfatiza que zonas do Espírito Santo e do Rio de Janeiro podem ser mais impactadas.

Os maiores volumes de chuva devem ocorrer na Zona da Mata Mineira, no Vale do Rio Doce, no Espírito Santo, e em áreas do Norte e Noroeste do estado do Rio de Janeiro.

O que é a Zona de Convergência? 

A Zona de Convergência é um fenômeno composto por uma extensa faixa de nuvens que causa instabilidade no clima e aumenta as chuvas

Típico do verão, esse sistema normalmente se espalha da região Norte ao Sudeste. 

A ZCAS é uma das principais responsáveis pelas chuvas no Brasil durante essa estação. 

Cuidados durante tempestades 

Devido ao grande volume de chuvas, podem ocorrer deslizamentos e alagamentos em algumas cidades. 

A Defesa Civil recomenda que durante os períodos de chuva as pessoas evitem sair de casa. 

Confira outras indicações:
  • Não se abrigar debaixo de árvores, postes ou estruturas metálicas;
  • Em caso de raios, não usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada;
  • Se estiver dirigindo, reduzir a velocidade, manter distância de outros veículos e não atravessar vias alagadas;
  • Em áreas urbanas, ficar longe de bueiros, córregos e rios.
Acompanhe tudo sobre:Previsão do tempoChuvas

Mais de Brasil

AtlasIntel, Futura e Paraná: as pesquisas para presidente desta semana

Eleições 2026: conheça os possíveis candidatos a governador de São Paulo

Eleições 2026: quem são os possíveis candidatos ao governo do Rio de Janeiro?

Governo de SP publica edital e leilão do serviço de guincho será em 7 de maio

Mais na Exame

ESG

Abertas as inscrições para Melhores do ESG da EXAME

Marketing

Mercado Livre patrocina Gabriel Bortoleto e amplia atuação na Fórmula 1

Pop

Relembre a trajetória de Ana Paula Renault, veterana do BBB 26

Mercado Imobiliário

Icônica Sphere de Las Vegas anuncia nova unidade nos arredores de Washington