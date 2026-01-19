Semana começa com temporais em todo país; veja até quando chove

A semana começa com previsão de temporais para a maior parte do país. As chuvas são causadas pela Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS), que permanece ativa até sexta-feira, 23.

Após um final de semana com pancadas isoladas e altas temperaturas, as chuvas retornam nesta segunda-feira, 19, com maior intensidade na faixa central do território nacional.

Volume de chuva pode ultrapassar o previsto para o mês

Em algumas partes de Goiás, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo, o volume de chuva nos próximos cinco dias pode ultrapassar o que era previsto para janeiro.

Nessas regiões, as precipitações podem ficar entre 200mm e 400mm.

A meteorologista da Climatempo, Josélia Pegorim, enfatiza que zonas do Espírito Santo e do Rio de Janeiro podem ser mais impactadas.

Os maiores volumes de chuva devem ocorrer na Zona da Mata Mineira, no Vale do Rio Doce, no Espírito Santo, e em áreas do Norte e Noroeste do estado do Rio de Janeiro.

O que é a Zona de Convergência?

A Zona de Convergência é um fenômeno composto por uma extensa faixa de nuvens que causa instabilidade no clima e aumenta as chuvas.

Típico do verão, esse sistema normalmente se espalha da região Norte ao Sudeste.

A ZCAS é uma das principais responsáveis pelas chuvas no Brasil durante essa estação.

Cuidados durante tempestades

Devido ao grande volume de chuvas, podem ocorrer deslizamentos e alagamentos em algumas cidades.

A Defesa Civil recomenda que durante os períodos de chuva as pessoas evitem sair de casa.

Confira outras indicações: