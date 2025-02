Terremoto em São Paulo? Por que 'alerta' da Defesa Civil foi enviado para usuários de Android

A madrugada desta sexta-feira, 14, foi marcada por um susto para moradores de São Paulo que usam smartphones com o sistema operacional Android, do Google.

Por volta das 2h20 da manhã, diversos usuários relataram ter recebido um alerta de terremoto supostamente emitido pela Defesa Civil. O aviso indicava que o epicentro do tremor estaria a 55 km de Ubatuba, no litoral paulista, com magnitude entre 4,2 e 5,5.

Em nota, a Defesa Civil do Estado negou a emissão do alerta e esclareceu que a notificação foi possivelmente gerada por um serviço exclusivo do Google.

"A Defesa Civil do estado de SP esclarece que não emitiu nenhum alerta de terremoto na madrugada desta sexta-feira. Segundo o Centro de Sismologia da USP, não foi registrado nenhum abalo sísmico no estado de SP. Não há nenhuma ocorrência registrada ou em atendimento pelas equipes das Defesas Civis municipais", informou o comunicado oficial.

O caso rapidamente repercutiu nas redes sociais, gerando debates sobre a confiabilidade dos sistemas de alerta e críticas ao serviço do Google. "A Defesa Civil aprendeu a mandar alerta e agora até terremoto tá tendo em São Paulo", ironizou um usuário no X (antigo Twitter).

A defesa civil aprendeu a mandar alerta e agora até terremoto tá tendo em São Paulo. pic.twitter.com/PMWKnmwAQL — Camila Azevedo 🗣️💰 (@Cah_Azevedo) February 14, 2025

Como funciona o sistema de alerta do Google?

O sistema de alertas sísmicos do Google foi lançado para aumentar a segurança de usuários do Android, aproveitando sensores de movimento dos celulares e dados de redes sismológicas.

Quando um tremor é detectado, a plataforma pode enviar notificações automáticas para dispositivos próximos ao possível epicentro.

No entanto, a ausência de confirmação oficial sobre o terremoto levanta dúvidas sobre possíveis falhas no sistema.

Especialistas apontam que a tecnologia pode ter interpretado erroneamente outro tipo de vibração como um tremor sísmico.

O Brasil, embora esteja distante de regiões tectonicamente ativas, registra pequenos tremores ocasionais. No caso do alerta desta sexta-feira, a ausência de relatos sobre abalos sentidos reforça a hipótese de um falso positivo.