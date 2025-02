Quando acaba o verão em 2025? Veja até quando vai a estação

O verão de 2025 no Hemisfério sul termina no dia 20 de março de 2025, às 6h02 (horário de Brasília). Após essa data, tem início o outono, estação de transição entre o calor intenso do verão e o frio do inverno.

O que muda com o fim do verão?

Com o término do verão, algumas mudanças climáticas começam a ser percebidas:

As temperaturas diminuem gradualmente, principalmente nas regiões Centro-Oeste, Sudeste e Sul.

A quantidade de chuvas tende a cair, especialmente no interior do país.

Os dias ficam mais curtos e as noites mais longas, devido ao equinócio de outono.

O que esperar do outono de 2025?

O outono de 2025 começa oficialmente em 20 de março, no mesmo horário do fim do verão, e se estende até 20 de junho. Durante esse período, é comum observar um aumento na incidência de ventos, além da formação de geadas em algumas regiões do Brasil.

Início e fim: Começa em 20 de março de 2025, às 06h02, e termina em 20 de junho de 2025.

Transição: O outono é uma estação de transição entre o verão e o inverno.

Temperaturas: As temperaturas começam a diminuir gradualmente. As regiões Norte e Nordeste ainda podem registrar altas temperaturas, enquanto as regiões Centro-Oeste, Sudeste e Sul apresentam queda.

Chuvas: A quantidade de chuvas tende a diminuir, principalmente no interior do país. No entanto, a meteorologista Danielle Barros informa que são previstas chuvas abaixo da média na maioria das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, e chuvas acima da média no Sul e Sudeste.

Dias e Noites: Os dias ficam mais curtos e as noites mais longas devido ao equinócio, fenômeno em que o Sol se posiciona perpendicular à Linha do Equador. Isso faz com que os dois hemisférios recebam a mesma quantidade de luz.