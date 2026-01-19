Alerta severo e extremo: qual a diferença dos avisos da Defesa Civil?

No estado de São Paulo, a Defesa Civil utiliza SMS e transmissão internet móvel para emitir avisos sobre fenômenos climáticos que afetam cada região. No sábado, 17, foi usado pela primeira vez o 'alerta extremo' para sinalizar chuvas fortes na capital.

Esse tipo de alerta, além da vibração, também aciona um sinal sonoro para chamar a atenção do cidadão.

Quais os tipos de alerta da Defesa Civil?

Alerta foi acompanhado de sinal sonoro com duração de cerca de dez segundos. (Reprodução/X)

A Defesa Civil tem dois tipos de alertas: severo e extremo.

Um grupo de analistas escolhe qual será enviado com base em uma série de fatores que classificam o potencial de transtornos.

Saiba quais fatores são determinantes para a escolha do alerta.

Volume de chuva na hora anterior;

Intensidade prevista para a próxima hora;

Velocidade dos ventos;

Incidência ou não de raios;

Características da região que é afetada, como formação do relevo;

Alerta severo

Não representa urgência imediata e sinaliza que a população do local tem tempo para se proteger. Quando acionado, ele ativa um breve sinal sonoro que não toca se o aparelho celular estiver no modo silencioso.

Ele desaparece apenas quando o usuário sinalizar a leitura.

Alerta extremo

Mais grave, ele serve como aviso de perigo, sinalizando que o evento em questão pode representar ameaças à vida dos cidadãos e aos imóveis.

Ele também desaparece apenas quando o usuário dispensa o alerta, mas, diferente do anterior, seu sinal sonoro é mais longo e toca independente do celular estar ou não no silencioso.

Esse sinal também faz com que o aparelho vibre para chamar mais atenção.

Por que a Defesa Civil emitiu 'alerta extremo'?

No último sábado, a Defesa Civil emitiu pela primeira vez o alerta no nível extremo e colocou toda a capital paulista em estado de atenção.

Segundo a Defesa Civil, o grande volume de chuvas e risco dos córregos transbordarem acenderam o sinal vermelho.

Em apenas uma hora, a capital registrou quase 50 milímetros de chuva, volume classificado como chuva extrema, de acordo com os critérios da Organização Meteorológica Mundial (OMM).

Na sexta-feira, 16, um idoso faleceu após ser levado pela correnteza durante as chuvas na Zona Sul de São Paulo. O fato também motivou o alerta mais incisivo.

Como os alertas chegam nos celulares?

Os alertas são enviados via SMS, WhatsApp, Telegram e via cell broadcast, com tecnologia 4G ou 5G.

Neste último modelo, o pop-up aparece na tela seguido por uma vibração e sinal sonoro.

Também é possível se cadastrar para receber mais avisos enviando uma mensagem para o número 40199 com o CEP da localidade de interesse.

O contato também pode ser feito através do número (61) 2034-4611 no WhatsApp.