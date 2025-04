Vai esfriar em São Paulo? Veja previsão do tempo para esta sexta e fim de semana

Esta sexta-feira, 4, traz clima instável para São Paulo, com chuvas já ocorrendo desde o início da manhã e condições de tempo severo até a noite. O dia será marcado por céu nublado, com precipitações fortes que podem atingir até 30,4 mm, especialmente ao meio-dia, conforme alertado pelo Climatempo.

A passagem de uma frente fria, acompanhada por uma massa de ar polar, favorece a formação de nuvens carregadas e o risco de tempestades. Além disso, a previsão aponta para ventos fortes, com rajadas que podem alcançar entre 70 km/h e 90 km/h, trazendo o risco de alagamentos e queda de árvores, especialmente em áreas mais urbanizadas.

Essa frente fria, que avança por diversos estados do sul e sudeste do Brasil, é acompanhada por altas possibilidades de raios, o que intensifica os alertas para a região. De acordo com o alerta meteorológico, a situação deve ser monitorada e tem riscos contínuos até até 6h do dia 5.

Previsão para o fim de semana: temperaturas caem e a chuva persiste

No sábado, 5, o tempo será predominantemente chuvoso. A temperatura mínima deve cair para 16°C, enquanto a máxima ficará em torno dos 21°C. A chuva será moderada durante o dia, com acumulados de até 10,8 mm e alta umidade, o que pode resultar em sensação de frio. À noite, a possibilidade de chuviscos será alta, e o céu deve seguir nublado. O vento soprarão no sentido SSE/SE, com intensidade de 17 km/h.

Para o domingo, 6, a previsão é de temperaturas entre 15°C e 20°C. O dia deve começar com sol entre algumas nuvens, mas há chance de chuvas rápidas ao longo da tarde e à noite. A umidade relativa do ar deve variar entre 79% e 94%, com alta probabilidade de precipitações durante o dia.