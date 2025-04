Vai chover hoje? Previsão do tempo aponta para temporais e clima mais frio nos próximos dias

A primeira frente fria do outono está chegando, impactando o clima no Sul e Sudeste do Brasil, com fortes chuvas, ventos intensos e uma queda significativa nas temperaturas nos próximos dias. Meteorologistas alertam para o potencial de transtornos, especialmente em São Paulo e Rio de Janeiro, devido à combinação de massas de ar frio e quente.

A mudança no tempo terá início na quinta-feira, 3, com a formação de nuvens carregadas sobre o Sul e o Sudeste, afetando Santa Catarina, o Paraná, o sul e o leste de Mato Grosso do Sul e também São Paulo. A previsão é de que essa frente fria continue a avançar pelo país ao longo da semana.

Segundo o ClimaTempo, "o impacto do ar frio desta frente fria com o ar quente que ainda estará predominando sobre estes estados, além da circulação de ventos favorável na média e alta atmosfera, vai contribuir para o crescimento das nuvens de temporal".

Além da chuva forte, há risco de raios e rajadas de ventos, entre 70km/h e 90 km/h, inclusive nas capitais Florianópolis, Curitiba e São Paulo, de acordo com o site. Há potencial para alagamentos, queda de árvores, com transtornos como interrupção da energia.

Em São Paulo, as máximas dos próximos dias não devem ultrapassar os 20°C, enquanto no Rio de Janeiro, as temperaturas serão mais amenas, rondando os 24°C durante o fim de semana.

Confira a previsão do tempo para os próximos dias:

Quinta-feira, 3 de abril: início da instabilidade com chuvas fortes e ventos no Sul e em grande parte do Sudeste, incluindo São Paulo.

Sexta-feira, 4 de abril : a frente fria avança para o Rio de Janeiro, com mais chuvas e ventos fortes, além de riscos de transtornos.

Sábado, 5 de abril : o tempo permanece instável, com a maior intensidade de chuva no Rio de Janeiro e no litoral paulista.

Domingo, 6 de abril: as chuvas diminuem, concentrando-se em áreas isoladas do Rio de Janeiro, com menor impacto.

O alerta meteorológico está em vigor de 00h de 03/04/2025 até 6h de 05/04/2025, com o risco de alagamentos, ventos fortes e ressaca no litoral. A queda nas temperaturas, a possibilidade de geada e os efeitos dos temporais deverão causar transtornos em diversas regiões.