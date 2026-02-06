São Paulo anuncia parceria com a Meta para recurso de segurança

A Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (SSP) firmou uma parceria com a Meta, empresa responsável por plataformas como WhatsApp e Facebook, para o envio de notificações oficiais a celulares com restrição criminal.

A iniciativa prevê que a Polícia Civil realize as intimações por meio de números verificados, com selo oficial, para ampliar a segurança da comunicação e reduzir entraves técnicos enfrentados até agora.

Segundo a SSP, o uso de um canal verificado busca dar mais credibilidade às mensagens e eliminar dúvidas sobre a origem das notificações. “A utilização de um canal com selo de verificação oficial fortalece a credibilidade institucional e dissipa dúvidas quanto à origem da mensagem, conferindo a necessária segurança ao intimado”, afirmou o coordenador do SP Mobile, delegado Rodolfo Latif Sebba.

A parceria também inclui o uso da Interface de Programação de Aplicações (API) da Meta, permitindo que as mensagens oficiais contornem bloqueios automáticos de spam, que vinham comprometendo o avanço do programa em fases anteriores.

Notificações já começaram a ser enviadas

Com o recurso, cerca de 2 mil notificações estão sendo encaminhadas nesta semana para celulares com registros de queixa criminal. Os destinatários deverão comparecer à delegacia indicada dentro do prazo estabelecido para prestar esclarecimentos sobre a procedência do aparelho.

O programa faz parte do SP Mobile, criado para estruturar ações de prevenção e repressão a furtos e roubos de celulares no estado. O objetivo, segundo o Governo de São Paulo, é dificultar a circulação de aparelhos com restrição ou de origem criminosa que tenham sido reativados por terceiros.

Criado em junho do ano passado, o programa já recuperou 17,5 mil celulares, restituiu 5,9 mil aparelhos às vítimas e enviou mais de 5,4 mil notificações, segundo dados da SSP.

Orientações ao receber a notificação

A SSP orienta que, ao receber uma notificação por WhatsApp ou SMS, o cidadão deve primeiro verificar a legitimidade da mensagem. Comunicações oficiais enviadas via WhatsApp contam com selo de verificação, que confirma que o perfil pertence à Secretaria da Segurança Pública.

A pasta reforça que a Polícia não solicita senhas, dados bancários, códigos de confirmação ou pagamentos por Pix ou boleto. Mensagens com esse tipo de pedido devem ser desconsideradas, e links não devem ser acessados.

Após receber a intimação, o cidadão deve comparecer à delegacia indicada ou de sua escolha, levando o celular mencionado na notificação e um documento de identidade original. Caso possua nota fiscal ou comprovante de compra, esses documentos devem ser apresentados para análise da procedência do aparelho.

Segundo a SSP, o comparecimento voluntário é a forma mais simples de regularizar a situação. O não atendimento à notificação pode levar à fase de busca ativa, com diligências policiais, apreensão do aparelho e eventual responsabilização legal.