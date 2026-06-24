São João é feriado? Veja onde a festa rende folga

Favorita de muitos brasileiros, a festa de São João também é feriado em algumas cidades pelo país, especialmente na região Nordeste. O governo federal não considera a celebração, em 24 de junho, como feriado nacional nem ponto facultativo, ficando a cargo de estados e municípios decidir sobre a folga.

Em ao menos cinco capitais brasileiras, a festa também rende um dia de folga para os trabalhadores. Aracaju, em Sergipe; João Pessoa, na Paraíba; Maceió, em Alagoas; Recife, em Pernambuco, e em Salvador, na Bahia.

No caso de João Pessoa, os servidores municipais ainda desfrutam de ponto facultativo nos dias 22 e 23 de junho, garantindo um feriadão.

Nos estados de Pernambuco e Alagoas, o dia de São João é ainda mais significativo, considerado ponto facultativo e feriado estadual, respectivamente.

Em Campina Grande, na Paraíba, a festa é feriado municipal. O mesmo vale para Niterói, no Rio de Janeiro, e Barueri, em São Paulo, onde o santo é padroeiro.

Por que a festa de São João é tão importante no Nordeste?

Apesar de ser celebrada como uma festa católica em homenagem a um santo, a origem da festa junina vem da terra, das colheitas e das estações do ano.

Originalmente, tratava-se de uma celebração pagã da colheita e do solstício de verão no hemisfério norte, e acontecia em diferentes partes da Europa, com elementos preservados até os dias de hoje, como as fogueiras.

Com a expansão da Igreja Católica pelo continente e a catequização compulsória de diferentes povos, como os celtas, a festa ganhou um novo significado. As fogueiras de junho passaram a fazer referência ao nascimento de João menino, São João Batista, primo de Jesus Cristo.

No Brasil, as festividades voltam a ganhar uma conexão maior com a terra, sobretudo no Nordeste. Entre maio e junho, acontece a colheita de milho no sertão, que historicamente rende um motivo para comemorar em uma região que sofre com fortes secas. Por isso, as mesas de festa junina em todo o Brasil são recheadas de pratos que levam o vegetal.

Com o tempo, a festa ganhou regionalismos que variam de estado para o estado, como a manifestação das danças de quadrilha em Pernambuco, o Bumba-Meu-Boi no Maranhão, o Boi-Bumbá no Amazonas e a exaltação da cultura caipira no Sudeste.