5 cidades no Brasil para aproveitar festas juninas tradicionais

Milho, paçoca, quadrilha, fogueira e bandeirinhas. No Brasil, quando o mês de junho chega, é hora de celebrar uma das festividades mais coloridas, animadas e tradicionais do calendário: as festas juninas. Das pipocas estourando na panela aos doces de milho e amendoim, das canjicas quentinhas aos bolos de fubá perfumados, cada prato é uma homenagem à culinária brasileira.

Os arraiás vão muito além das delícias culinárias: as bandeirinhas coloridas, barracas com brincadeiras e jogos criam uma atmosfera festiva que encanta e reúne milhares de pessoas ao redor da fogueira em todo o Brasil. As danças tradicionais, como quadrilhas e forrós, convidam todos a se juntarem à diversão, criando momentos de pura alegria e descontração.

Segundo uma pesquisa da Booking.com, um em cada dez viajantes brasileiros gostariam de viajar esse ano para um evento cultural. Além disso, a pesquisa revelou que 24% dos viajantes brasileiros farão uma viagem para conhecer uma atração cultural. Seja para experimentar as delícias culinárias, dançar ao som de músicas folclóricas ou simplesmente se envolver na atmosfera festiva, uma viagem durante as festas juninas é garantia de momentos especiais e emocionantes.

Confira cinco cidades com arraiás para se conhecer no Brasil

Campina Grande, Paraíba

Campina Grande é conhecida como a "Capital do Forró" e abriga o maior São João do Mundo. Durante todo o mês de junho, a cidade se transforma em um verdadeiro paraíso junino, com uma programação repleta de atrações, como shows de grandes artistas, apresentações de quadrilhas, concursos de comidas típicas. O público estimado é de mais de 2 milhões de turistas.

Caruaru, Pernambuco

Conhecida como a "Capital do Forró", Caruaru é um destino imperdível para quem deseja vivenciar as festas juninas em sua plenitude. O São João de Caruaru reúne milhares de pessoas em torno de uma programação cultural com apresentações de quadrilhas, shows de forró, feiras de artesanato e comidas típicas. Em 2024, o evento vai durar até 29 de junho, e pela primeira vez, a festa junina tem um tema: "A evolução do Barro".

São Luís, Maranhão

A festa junina de São Luís do Maranhão é uma das mais tradicionais e autênticas do Brasil, marcada por ser uma das maiores celebrações juninas do país, e a verdadeira manifestação da cultura maranhense. A cidade de São Luís é famosa por suas festas juninas tradicionais, e apresentações folclóricas do Bumba Meu Boi, atração mais característica do período junino maranhense. Além disso, o arraiá maranhense tem cacuriá, dança típica do estado, as tradicionais quadrilhas e grupos de tambor de crioula.

Mossoró, Rio Grande do Norte

O Mossoró Cidade Junina é uma das maiores festas juninas do Rio Grande do Norte e uma das mais tradicionais do país. A festa é considerada Patrimônio imaterial, histórico, cultural e turístico do Rio Grande do Norte, com uma programação diversificada que inclui shows musicais, apresentações culturais e o famoso "Pingo da Mei Dia", conhecido por ser o maior bloco junino do país. A festividade promove um grande arrastão junino pelas ruas da cidade, que abre os festejos juninos de Mossoró.

Aracaju, Sergipe

A capital sergipana oferece uma festa junina animada e cheia de tradição. O Forró Caju é o principal arraiá da cidade e reúne uma programação cultural diversificada, com apresentações de quadrilhas, shows de artistas locais e nacionais, além de uma ampla variedade de comidas típicas. Serão sete dias de evento, entre 23 e 29 de junho, na Praça de Eventos do Mercado, no Centro, com grandes nomes da música, artistas sergipanos e nacionais. Por dia, passam cerca de 150 mil pessoas na festa.