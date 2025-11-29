Carreira

Copacabana Palace cria escala 5x2 para cerca de 600 funcionários

O hotel centenário, além de 2 folgas por semana, oferece outros benefícios, como espaço para descanso e viagens internacionais

O Copacabana Palace tem 102 anos de história e atualiza sua gestão de pessoas para atrair e manter profissionais de diferentes gerações (Copacabana Palace/Divulgação)

Layane Serrano
Repórter

Publicado em 29 de novembro de 2025 às 08h28.

Última atualização em 29 de novembro de 2025 às 08h40.

Criado em 1923, o Copacabana Palace, que pertence ao Grupo Belmond) traz tradição em sua arquitetura e estrutura de luxo. São mais de 100 anos recebendo autoridades e celebridades, como a rainha Elizabeth II do Reino Unido, o empresário Walt Disney, o cantor Bob Marley (que até escreveu uma música no hotel) e brasileiros famosos como Carmen Miranda, Pelé e Ayrton Senna. Neste ano, Lady Gaga foi uma das hóspedes. Mas receber famosos até então não é novidade para o hotel que tem um dos espaços mais disputados do Brasil na virada do Ano Novo.

O que chama atenção neste ano é a nova escala de trabalho: cerca de 90% dos 600 funcionários passaram a ter a escala de trabalho 5x2 desde maio deste ano. A exceção fica para os seguranças, que seguem no regime 12x36, por necessidades específicas da função.

Os dois dias de folgas, que não é tão comum no setor da hotelaria (que costuma operar na escala 6x1), mostra um movimento das empresas repensando na gestão de pessoas - o Palácio Tangará também passou a praticar neste ano a escala de trabalho com duas folgas na semana. No caso do Copacabana, Guillaume Lemarchand, diretor de Recursos Humanos do hotel, afirma que o momento é de reformas – tanto na gestão quanto da estrutura do hotel.

“O foco do 5x2 é bem-estar, equilíbrio e saúde mental. Aqui não trabalhamos com máquinas. A autenticidade do serviço depende das pessoas, e para manter essa excelência, precisamos cuidar delas”, afirma o executivo que é francês, mas trabalha no Brasil há 18 anos.

Os setores mais impactados são justamente os que sustentam a experiência de luxo do hotel: cozinhas, salão, hospedagem, recepção e operações de back of house.

A implementação não exigiu no momento a abertura de muitas vagas para sustentar a operação com dois dias de folga semanais, uma vez que um complexo com 96 quartos está em reforma desde abril deste ano e deve ficar pronto apenas em novembro de 2026.

“É uma reforma muito grande. Quando terminar, certamente vai gerar mais impacto na evolução do nosso quadro de funcionários e estamos justamente nos preparando para isso, para crescer de forma saudável,” diz o executivo de RH que reforça que a escala 5x2 será mantida de forma fixa inclusive durante as festas de fim de ano e grandes eventos, como o Carnaval, a Copa do Mundo e os feriados prolongados previstos para o próximo ano.

Guillaume Lemarchand, diretor de Recursos Humanos do Copacabana Palace: “Só é possível entregar excelência quando quem cuida também é cuidado” (Copacabana Palace/Divulgação)

O pacote de benefícios: de Harvard à experiência em hotéis de luxo mundo afora

A estrutura de benefícios do Copacabana Palace busca dar a atenção especial para aqueles que servem diariamente seus clientes. Entre os benefícios, o hotel oferece a partir de meia noite o Uber corporativo para o retorno do funcionário para casa, licença paternidade para seus funcionários de 14 dias, auxílio creche aos funcionários que tem filhos com até 1 ano de idade, e espaço para amamentação e para descanso na hora do almoço. Além disso, o hotel tem um plano de carreira e por isso oferece três benefícios voltados para o desenvolvimento profissional e recompensa:

  • Treinamentos de alto nível (incluindo LVMH e Harvard): os funcionários têm acesso à plataforma global de formação do Grupo Belmond e do conglomerado LVMH, maior grupo de luxo do mundo.

“Lá, encontram cursos de excelência em hospitalidade, liderança e atendimento, além de formações reconhecidas mundialmente, incluindo módulos inspirados na Harvard Business School”, afirma o executivo.

  • Idiomas com subsídio: com 60% dos hóspedes sendo estrangeiros, majoritariamente dos Estados Unidos e Reino Unido, o hotel subsidia 70% o valor de cursos de idiomas.

“Para garantir engajamento, os funcionários contribuem com uma parcela simbólica”, diz o executivo que reforça que está estudando implementar treinamentos de idiomas com inteligência artificial.

  • Programa Discovery: diárias de luxo ao redor do mundo: o programa permite que funcionários utilizem diárias gratuitas para lazer em hotéis, trens e experiências exclusivas da Belmond. O benefício cresce com o tempo de casa e pode chegar a 15 noites por ano.

“É um programa único. O funcionário vivencia o luxo que entrega aos nossos hóspedes”, diz o executivo de RH.

Por que o 5x2 importa

O Copacabana Palace, segundo Lemarchand, é um hotel onde cada gesto, tom de voz e postura contam — independentemente de o hóspede ser um turista anônimo ou uma celebridade internacional.

“Hospitalidade é consistência. Não adianta entregar um dia extraordinário e, no outro, fracassar. E o 5x2 ajuda muito nisso. Descansar melhora o foco, o humor e o controle emocional.”

No salão, na recepção e nas cozinhas, a exigência é alta — e a folga mais frequente reduz estresse, melhora a estabilidade emocional e garante padrão de excelência.

A diversidade do público, que reúne jovens aprendizes, estagiários e profissionais com mais de 40 anos de casa, mostra que o hotel abriga um desafio de atender as necessidades de cada geração.

“Mantemos cotas de pessoas com deficiência, investimos em diversidade e concentramos esforços na próxima geração, uma vez que a hotelaria é a porta de entrada de muitos brasileiros”, afirma o executivo. “Mais de 50% dos aprendizes são efetivados”.

A filosofia do “people first” também na hotelaria 

Vindo de áreas como logística, atendimento e até hospitalidade hospitalar, Lemarchand diz que já foi garçom, arrumador e lavador de pratos em diferentes países. Hoje, como líder de RH, ele entende como o setor está se transformando: de uma área operacional para um setor que é estratégico para o negócio.

“O RH está se humanizando. A gente saiu da área operacional para o apoio estratégico ao negócio. People first significa colocar o funcionário no centro. Trabalhar com o coração, com amor pelo trabalho bem-feito.”

No hotel mais icônico do país, onde cada gesto vira experiência, o executivo afirma. “Só é possível entregar excelência quando quem cuida também é cuidado”. E a escala 5x2 — rara na hotelaria - é hoje o símbolo mais forte dessa mudança.

