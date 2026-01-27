Resultado do Sisu 2026: quando será divulgada a lista de aprovados?

A lista de aprovados pelo Sistema de Seleção Unificada (SISU) 2026 será divulgada nesta quinta-feira, 29.

Os candidatos aos cursos de graduação que não forem convocados na chamada regular devem manifestar interesse em permanecer na lista de espera até a próxima segunda-feira, 2.

Os resultados, assim como as matrículas, serão disponibilizados no site oficial do Ministério da Educação (MEC).

Como consultar o resultado do SISU 2026?

A partir desta quinta-feira, os candidatos que prestaram as últimas três edições do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) poderão consultar os resultados da primeira chamada e lista de espera.

Confira o passo a passo.

Utilize o Portal Único de Acesso ao Ensino Superior;

Faça o login com dados da conta Gov.br (CPF e senha);

Na aba "Boletim do Candidato", verifique a classificação da nota nas duas opções de curso escolhidas.

SISU aceita nota dos últimos três exames

Pela primeira vez os candidatos do SISU poderão escolher entre as notas obtidas nas últimas três provas do Enem para tentar o ingresso no ensino superior.

Ou seja, serão considerados os resultados dos exames de 2023, 2024 e 2025. No entanto, para utilizar as notas anteriores é preciso que o candidato estivesse cursando o terceiro ano do ensino médio ou ter concluído este nível escolar no ano em questão.

O processo é automatizado e o sistema escolhe a melhor média para representar o aluno no processo deste ano.

O que é a 'TRI' do Enem?

Diferente de outras provas que consideram o número de questões que o candidato acertou para compor a nota, o Enem utiliza o sistema da Teoria de Resposta ao Item (TRI) para o cálculo.

Para evitar pontuar questões que foram palpites, a conta beneficia candidatos que acertam as questões mais fáceis e erram as mais difíceis do que para aqueles que obtêm o resultado oposto.

A lógica é que os candidatos que erram as questões fáceis e acertam as difíceis podem ter apenas arriscado as respostas.

Sendo assim, a nota do Enem se baseia também no nível de dificuldade das questões assinaladas e da coerência pedagógica do gabarito oficial do aluno.

Cronograma do SISU 2026