Resultado do Sisu 2026: quando será divulgada a lista de aprovados?

Período de inscrições acabou na última sexta-feira, 23 (Agência Brasil)
Publicado em 27 de janeiro de 2026 às 17h56.
A lista de aprovados pelo Sistema de Seleção Unificada (SISU) 2026 será divulgada nesta quinta-feira, 29.
Os candidatos aos cursos de graduação que não forem convocados na chamada regular devem manifestar interesse em permanecer na lista de espera até a próxima segunda-feira, 2.
Os resultados, assim como as matrículas, serão disponibilizados no site oficial do Ministério da Educação (MEC).
A partir desta quinta-feira, os candidatos que prestaram as últimas três edições do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) poderão consultar os resultados da primeira chamada e lista de espera.Confira o passo a passo.
Pela primeira vez os candidatos do SISU poderão escolher entre as notas obtidas nas últimas três provas do Enem para tentar o ingresso no ensino superior.
Ou seja, serão considerados os resultados dos exames de 2023, 2024 e 2025. No entanto, para utilizar as notas anteriores é preciso que o candidato estivesse cursando o terceiro ano do ensino médio ou ter concluído este nível escolar no ano em questão.
O processo é automatizado e o sistema escolhe a melhor média para representar o aluno no processo deste ano.
Diferente de outras provas que consideram o número de questões que o candidato acertou para compor a nota, o Enem utiliza o sistema da Teoria de Resposta ao Item (TRI) para o cálculo.
Para evitar pontuar questões que foram palpites, a conta beneficia candidatos que acertam as questões mais fáceis e erram as mais difíceis do que para aqueles que obtêm o resultado oposto.
A lógica é que os candidatos que erram as questões fáceis e acertam as difíceis podem ter apenas arriscado as respostas.
Sendo assim, a nota do Enem se baseia também no nível de dificuldade das questões assinaladas e da coerência pedagógica do gabarito oficial do aluno.