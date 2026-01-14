Enem 2025: como acessar a página do participante do Inep?

O resultado do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) será divulgado no dia 16 de janeiro. Estudantes poderão acessar suas notas e, então, decidir qual universidade cursar.

As notas podem ser utilizadas pelos candidatos para concorrer a vagas no ensino superior público e privado, por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), Programa Universidade para Todos (ProUni) e Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

Cerca de 3,5 milhões de pessoas fizeram a prova em 2025 e poderão utilizar a nota para ingressar no ensino superior em 2026, segundo dados do Ministério da Educação (MEC) e do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

Na próxima sexta-feira, 16, será possível consultar a nota do exame e decidir usá-la para cursar uma faculdade. Para isso, é necessário acessar o resultado de forma online. Confira abaixo o passo a passo.

Como acessar a Página do Participante do Inep?

No site do Governo Federal há a seção do Inep, com conteúdo e funcionalidades dos serviços do instituto, como o Enem.

Ao acessar a página inicial do Inep, você precisa rolar a página até encontrar a parte de "Plataformas" e, então, selecionar "Página do Participante do Enem".

É possível encontrar a seção da Página do Participante do Enem no site do Inep (Reprodução/Inep)

Ao clicar em "Página do Participante do Enem", você será redirecionado para o site conforme a imagem abaixo.

É possível acessar a nota do Enem pela Página do Participante no site do Inep (Reprodução/Inep)

Então é necessário fazer o login na sua conta gov.br para ter acesso às suas informações, incluindo a sua nota, ao clicar no botão azul com "Página do Participante — Entrar com gov.br".

Para o login, você precisa inserir seu CPF e a senha que utiliza para acessar os serviços da conta do governo.

Por meio do site, é possível conferir a nota da redação, entre zero e mil pontos, e a pontuação de cada uma das quatro áreas de conhecimento avaliadas: linguagens, códigos e suas tecnologias; ciências humanas e suas tecnologias; matemática; e ciências da natureza.

Para os treineiros — ou seja, aqueles que não concluíram o ensino médio em 2025, o boletim individual será publicado posteriormente.