Tarifa de ônibus em SP subirá em janeiro, saiba valor e quando

A tarifa dos ônibus municipais de São Paulo será reajustada para R$ 5,30 a partir de 6 de janeiro. O novo valor fica abaixo da inflação medida pelo IPC-Fipe Transporte Coletivo, que acumula alta de 6,5% no ano, segundo a prefeitura.

Entre 2020 e 2025, houve apenas um reajuste, de 13,6%, que elevou a tarifa para R$ 5. No mesmo período, a inflação acumulada foi de 40,31%.

Segundo a administração municipal, com a nova correção, o aumento segue inferior à variação inflacionária dos últimos cinco anos.

O órgão ainda afirma que São Paulo mantém uma das tarifas mais baixas da Região Metropolitana e a menor do país quando considerada a integração gratuita do Bilhete Único, que permite até quatro embarques em até três horas. Sem subsídio, a tarifa técnica do sistema seria de R$ 11,78.

O novo valor será encaminhado à Câmara Municipal, conforme prevê a legislação.

Reajuste na região metropolitana

Enquanto a capital terá aumento de R$ 0,30, cinco municípios da Região Metropolitana de São Paulo anunciaram reajustes mais altos.

Osasco, Barueri, Carapicuíba, Jandira e Itapevi, que integram o Consórcio Intermunicipal da Região Oeste Metropolitana de São Paulo (CIOESTE), elevarão a tarifa de ônibus de R$ 5,80 para R$ 6,10 a partir de 5 de janeiro de 2026.

"O reajuste foi definido com base em critérios técnicos e legais, considerando a recomposição dos custos operacionais do sistema, com o objetivo de manter a qualidade, a segurança e a regularidade dos serviços prestados à população. O CIOESTE reafirma seu compromisso com a mobilidade urbana regional, a transparência e o diálogo permanente com os municípios consorciados e a sociedade", afirmaram os prefeitos das cidades, em comunicado.