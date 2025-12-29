Após onda de calor, tempestades voltam a atingir o país no fim de ano

Com a chegada do verão, uma onda de calor atingiu parte do Brasil na última semana.

Após dias com recorde de temperatura, a previsão indica que as regiões Sudeste, Centro-Oeste e Norte podem registrar chuvas nos últimos dias do ano.

A análise da Climatempo, empresa brasileira de meteorologia, explica que a circulação de ventos na atmosfera cria um cenário propício para pancadas de chuva com raios e rajadas de vento a partir desta segunda-feira, 29.

O que muda na previsão do Natal para o Ano-Novo?

No Natal, um bloqueio atmosférico foi responsável por manter as temperaturas elevadas e funcionou como uma "tampa", impedindo frentes frias e a formação de nuvens de chuva.

Segundo a Climatempo e a MetSul, esse fenômeno perde força e o ar quente e úmido volta a circular.

Com isso, podem ocorrer temporais na região Sul e chuvas nas outras regiões que estavam com clima seco.

O calor continua presente, mas sem os extremos da semana passada, mantendo a sensação de abafamento e elevando o risco de transtornos associados a temporais em diversas regiões.

VEJA TAMBÉM: 5 eventos climáticos extremos que marcaram 2025

Previsão para Réveillon em São Paulo

Nesta segunda-feira, a capital paulista começa a semana com previsão de clima nublado, pancadas de chuva e queda de granizo.

A temperatura mínima é de 21°C e a máxima de 35°C.

Embora permaneça alta, a média fica cerca de 3°C abaixo do recorde registrado dias atrás.

De acordo com o MetSul, a partir de agora a cidade e municípios do interior do estado entram em um período de temporais diários.

A mudança de padrão favorece as tempestades de verão.

Temperaturas altas no Rio de Janeiro

Diferente de São Paulo, no Rio de Janeiro as temperaturas devem seguir altas no fim de ano.

As máximas cariocas devem variar entre 35°C e 38°C, com picos de 39°C no meio da semana.

Em algumas regiões, como a Zona Oeste, os registros chegaram a 40°C.

No fim da semana, após a virada de ano, o calor começa a perder força e a umidade aumenta.

Com isso, o Rio pode registrar temporais e redução das temperaturas.

Fim de ano em outras regiões do Brasil

No Sul, a instabilidade deve predominar nos últimos dias de 2025.

O MetSul afirma que a virada de ano será marcada por sol, calor e temporais nos três estados da região.

Algumas cidades do Rio Grande do Sul já acumulam entre 150 mm e 300 mm de chuvas e rajadas de vento de 97 km/h. Na Serra Gaúcha, houve registro de tornado.

A condição climática deve avançar para Santa Catarina e Paraná nos próximos dias e precipitações podem alcançar os 200 mm.

Impacto das chuvas nesta semana

Além das altas temperaturas, o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden) alerta para possíveis consequências dos temporais em alguns estados.