CNH digital substitui documento físico? Entenda nova regra

Condutores poderão escolher entre CNH física ou digital ( Marcello Casal Jr/Agência Brasil)
Colaboradora
Publicado em 10 de dezembro de 2025 às 20h11.
Os condutores que quiserem tirar a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) poderão escolher se terão o documento no formato físico ou digital. Anteriormente, era exigido que o condutor tivesse a versão física do documento.
A mudança foi anunciada durante evento pelo ministro dos Transportes, Renan Filho. Durante a apresentação da CNH do Brasil, o ministro afirmou que a partir de agora não será mais obrigatório a emissão da carteira física e que a carteira digital será disponibilizada de forma gratuita após a aprovação no exame de direção.
Para efetivar a mudança, o governo enviou a Medida Provisória 1.327/25 ao Congresso.
A MP altera a Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, conhecida como o Código de Trânsito Brasileiro. Com as mudanças, foi estabelecido que o condutor pode emitir o documento de forma física ou digital.
Segundo o texto da MP, a CNH "poderá ser emitida em meio físico ou digital, a critério do candidato ou do condutor", mas desde que contenha "fotografia, nome, número de inscrição no Cadastro de Pessoa Física – CPF e demais requisitos estabelecidos pelo Contran".
Com isso, será possível ter apenas o documento digital se o condutor desejar, com os dois valendo igualmente.
Além dessa mudança, a gestão petista desburocratizou o processo de emissão da CNH. A partir de agora, não é mais necessário cursar as aulas obrigatórias em autoescolas ou Centro de Formação de Condutores.
A carga mínima de aulas práticas será de 2 horas. Anteriormente, era de 20 horas-aula.
O candidato poderá realizar essas duas aulas em uma autoescola ou com um instrutor autônomo credenciado ao Detran.
Apesar do novo modelo tirar a obrigatoriedade das aulas em autoescolas, o processo para adquirir o documento segue sendo a aprovação nas provas práticas e teóricas.